Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rusko zasáhlo raketami tureckou loď s obilím, pět mrtvých, hlásí Ukrajinci

Autor: ,
  20:47

Fotogalerie4

Ruské rakety zasáhly tureckou civilní nákladní loď s obilím. (19. července 2026) | foto: VMS ZS Ukrajiny / Facebook

Ruské rakety zasáhly tureckou civilní nákladní loď s obilím, pět lidí zemřelo a dalších pět se pohřešuje. Osm členů posádky bylo přepraveno do nemocnice v Oděse, informovalo ukrajinské námořnictvo.

Loď podle zprávy zasáhly tři rakety, když opouštěla oblast bojových operací. Na palubě následně vypukl požár. Plavidlo má tureckého majitele, pluje však pod vlajkou západoafrické země Guinea-Bissau, píše ukrajinské námořnictvo.

Rusko vyslalo na Kyjev nejvíce balistických raket od začátku války

Ukrajina se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Součástí války jsou i boje na moři, kde se terčem kromě vojenských plavidel stávají i civilní lodě.

Zatímco Rusko podle dostupných informací zasahuje například lodě s obilím, ukrajinské síly se snaží především omezit vývoz ruské ropy, ze kterého Moskva financuje svou válku.

Vstoupit do diskuse (26 příspěvků)

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách

Josef Kemr a Jiří Sovák v seriálu Chalupáři (1975)

Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...

Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...

Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...

Meteorologové zveřejnili mapy, kde hrozí největší srážky. Varují i před kroupami

Kroupy z bouřky v Hůrce u Lipna. (22. června 2026)

Tropické teploty, ale také přívalové srážky přinese úterý 14. července do Česka. Přeháňky a bouřky, ojediněle i velmi silné, se objeví postupně na celém území. Meteorologové zveřejnili dvě mapy s...

Betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila

Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...

Část betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu se v pátek sesunula na přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění, policie místo zajistila a o situaci informovala pražský magistrát.

Summit byl kvůli Pavlovi ostuda, prohlásil Babiš. A řekl, co byl ten „nejhorší moment“

Účast prezidenta v Ankaře byla trapná, okomentoval Babiš (12. července 2026)

Premiér Andrej Babiš ostře zkritizoval českého prezidenta Petra Pavla za jeho účast na summitu NATO v Ankaře. Podle Babiše dělala hlava státu svou přítomností v Turecku ostudu. K tomu zmínil mimo...

Na Smíchově se srazil autobus s motorkou, dva zranění

Nehodou autobusu a motocyklu v Praze (19. července 2026)

V pražské Strakonické ulici se v neděli večer srazil autobus s motorkou, na které jeli dva lidé. Řidič motocyklu i jeho spolujezdec utrpěli zranění a záchranáři je převezli do nemocnice.

19. července 2026  20:40,  aktualizováno  21:02

Havlíček odletěl do Anglie. Podívá se na letecký veletrh a podepíše memorandum

Jednání Poslanecké sněmovny. Tisková konference ke stavebnímu zákonu. Na snímku...

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) odletěl na návštěvu Velké Británie. Na programu své téměř třídenní státní návštěvy má letecký veletrh ve Farnborough, kde bude mít zastoupení i Česká...

19. července 2026  14:33,  aktualizováno  20:56

Rusko zasáhlo raketami tureckou loď s obilím, pět mrtvých, hlásí Ukrajinci

Ruské rakety zasáhly tureckou civilní nákladní loď s obilím. (19. července 2026)

Ruské rakety zasáhly tureckou civilní nákladní loď s obilím, pět lidí zemřelo a dalších pět se pohřešuje. Osm členů posádky bylo přepraveno do nemocnice v Oděse, informovalo ukrajinské námořnictvo.

19. července 2026  20:47

Bouřky lámaly stromy a ničily střechy, na Masters of Rock zrušili koncert

Masters of Rock ve Vizovicích. Nedělní bouřka přerušila vystoupení kapely...

V souvislosti s odpoledními bouřkami na jihu Moravy evidují krajští hasiči celkem 55 událostí. Ve většině případů šlo o popadané stromy, nejvíce zásahů zaznamenali hasiči na Hodonínsku. Na Znojemsku...

19. července 2026  17:41,  aktualizováno  20:15

Izraelci vykupují letenky. Spekuluje se, že vláda před volbami uzavře nebe

Premium
ilustrační snímek

Od naší spolupracovnice v Izraeli Letos se čeká, že zájem hlasovat bude vyšší než kdykoli předtím. Tyhle volby jsou považovány za klíčové, určí totiž, kam dál se bude stát ubírat. A kdo chce volit, musí být přítomen v Izraeli,...

19. července 2026

Agenti ICE dostanou kamery na tělo. Úřady reagují na smrtelné zásahy

Lidé drží transparenty na protest během pietního shromáždění za muže, který byl...

Agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) budou nově muset všechny silniční kontroly nahrávat na alespoň jednu kameru umístěnou na těle. Americkým médiím to v neděli řekl zmocněnec amerického...

19. července 2026  19:48

TikTok Shop zaplavují AI videa. Firmy hrozí, že tvůrcům obsahu odeberou provize

tiktok shop nakupování online displej ikona telefon

Videa vytvořená pomocí umělé inteligence zaplavují TikTok Shop a mění způsob, jakým tvůrci prodávají zboží. Zatímco někteří díky AI rychle zvyšují počet propagačních videí i své příjmy z provizí,...

19. července 2026

iDNES Lounge: Podvodníkům na internetu je jedno, jestli jste dělník, nebo lékař

Jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová a její kolega policejní komisař David...

Falešní bankéři, zástupci investičních společností, falešní policisté nebo třeba láska přes internet s fiktivním válečným veteránem. Lidé jim posílají statisíce, někdy dokonce miliony. Jak na...

19. července 2026  18:58

Dovolená s novým partnerem? Raději bez dětí. Mediátorka radí, jak zvládnout léto

Kamila Šaffková radí rozvedeným párům, jak nejlépe nastavit péči o děti. Působí...

Děti rozvedených rodičů zažívají v létě útrapy, dospělým se rozpadá stanovené střídání péče v pravidelných intervalech. Někteří bývalí partneři také odmítají dát souhlas s vycestováním do ciziny....

19. července 2026  18:35

Při slavnostech v Týně nad Vltavou se zhroutila tribuna, dva lidé se zranili

Ilustrační foto.

Při slavnostech v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku se v sobotu večer zhroutila část tribuny. Lehčí zranění při tom utrpěli dva lidé. Tribuna se zhroutila v areálu sokolovny.

19. července 2026  18:16

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Řidič v Mikulově srazil cyklistku na chodníku, na místě zemřela

Policejní auto.

Při dopravní nehodě v Mikulově na Břeclavsku zemřela v neděli odpoledne cyklistka. Srazilo ji auto, když stála na chodníku a chystala se přejít přes přechod. Záchranáři na místo vyslali i vrtulník.

19. července 2026  18:11

Rychlé svaly i smrt. Spotřeba steroidů v Česku vzrostla za deset let sedminásobně

Premium
ilustrační snímek

Být silnější, rychlejší, mít hezčí postavu. Kult fitness a obliba zápasníků v bojových show motivuje zejména muže obstarávat si osvalené tělo „zkratkou“, a to pomocí dopingu. Nejvíce oblíbená je kúra...

19. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.