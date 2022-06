Sto dnů války: Ukrajina hraje o přežití, Putin spoléhá na lhostejnost světa

Vraťme se nyní do 23. února, do dne předtím, než prezident Vladimir Putin zahájil Ruskou plnohodnotnou invazi na Ukrajinu. Tehdy se svět mohl domnívat, že dny ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jsou sečteny. Koneckonců ruská armáda co do výdajů převyšovala tu ukrajinskou v poměru deset ku jedné. Válka na Ukrajině ale trvá už sto dní.