Trumpův trest? Spojenci nás nevarovali před útokem na Kyjev, tvrdí Zelenskyj

Konec útoků na ruské rafinerie po Ukrajině požadoval americký prezident Donald Trump. Podle úterního prohlášení Zelenského ukrajinská armáda od neděle na ruskou energetickou infrastrukturu nezaútočila.
Zelenskyj uvedl, že Rusko podniklo v uplynulých dnech útok na civilní cíle v Kyjevě. „Bohužel jsme neobdrželi včasné varování ohledně tohoto úderu. Zpravodajské poznatky o vyslání ruských balistických raket pomáhají zachraňovat životy,“ uvedl ukrajinský prezident.
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Kyjev opakovaně čelí ruským vzdušným útokům a to podle ukrajinských úřadů i na civilní cíle. O úderu za použití balistických raket místní tisk naposledy informoval v pondělí večer.
Rakety zasáhly sklady a dopravní infrastrukturu. Masivní ruský útok na ukrajinskou metropoli s využitím balistických raket se odehrál také například v noci na 30. září.
Ukrajinský ministr zahraničí Sybiha v úterý na bezpečnostní konferenci ve Varšavě před novináři prohlásil, že Ukrajina zpravodajské poznatky od spojenců nadále dostává.
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Americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker v pondělí večer ve Varšavě řekl, že neví o pozastavení iniciativy PURL, což podle médií Ukrajině také hrozilo, kdyby nepřistoupila na zastavení úderů na ruskou energetiku. PURL je program zajišťující americké zbraně a munici pro Ukrajinu prostřednictvím financování evropskými státy a Kanadou.
„Spojené státy nadále prodávají vybavení a munici našim partnerům v Evropě a Kanadě, kteří ji poskytují Ukrajině,“ řekl na dotaz agentury Whitaker. Přiznal ale, že některých zbraní, například pro protivzdušnou obranu, není dostatek.