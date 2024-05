NATO zaostává v protivzdušné obraně východního křídla, má jen pět procent kapacit

NATO má v současnosti k dispozici pouze pět procent kapacit protivzdušné obrany nutných k účinné ochraně svého východního křídla. S odkazem na své zdroje to napsal list Financial Times, podle něhož to dokazuje rozsah zranitelnosti kontinentu. Význam protivzdušné obrany zdůraznila válka na Ukrajině, která nonstop čelí ruským raketám, bombám a dronům.