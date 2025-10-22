Ukrajina opět čelila ruským vzdušným úderům, sama zasáhla chemický závod v Brjanské oblasti

Autor: ,
  7:27
Rusko v noci na středu pomocí balistických střel a dronů podniklo rozsáhlý vzdušný útok proti Ukrajině, který mířil zejména na Kyjev, ale také na města na jihu země. Ukrajinské úřady oznámily, že v hlavním městě zahynuli nejméně dva lidé. Při útocích bezpilotních strojů na Záporoží utrpělo zranění pět žen, údery v Poltavské oblasti poškodily ropnou a plynárenskou infrastrukturu.
Ukrajina čelila nočnímu ruskému útoku drony a raketami, při němž v Kyjevě...

Ukrajina čelila nočnímu ruskému útoku drony a raketami, při němž v Kyjevě zemřeli dva lidé. (22. října 2025) | foto: Reuters

Ukrajina čelila nočnímu ruskému útoku drony a raketami, při němž v Kyjevě...
Ukrajina čelila nočnímu ruskému útoku drony a raketami, při němž v Kyjevě...
Ukrajina čelila nočnímu ruskému útoku drony a raketami, při němž v Kyjevě...
Ukrajina čelila nočnímu ruskému útoku drony a raketami, při němž v Kyjevě...
9 fotografií

Kyjevský starosta Vitalij Kličko na telegramu krátce po 01:00 místního času (po půlnoci SELČ) oznámil, že hlavní město čelí ruskému útoku balistickými raketami, který se ukrajinská protivzdušná obrana snaží odrazit. Obyvatele vyzval, aby zůstali v krytech.

Šéf vojenské správy metropole Tymur Tkačenko pak brzy ráno na svém účtu na telegramu nejprve informoval, že při požáru osmého a devátého patra výškové budovy v Dniprovské čtvrti zahynul jeden člověk. Později napsal, že počet zasažených obytných lokalit roste a počet obětí na životech stoupl na dvě.

Ruské údery hlásila také města Dnipro a Záporoží. Ruskojazyčný server BBC s odkazem na šéfa vojenské správy Záporožské oblasti Ivana Fedorova napsal, že při devíti dronových útocích utrpělo zranění střepinami či se přiotrávilo kouřem pět žen ve věku od 21 do 62 let.

V jedné ze čtvrtí Záporoží vypukl požár v několikapatrové budově a také v několika soukromých domech, upřesnily místní úřady.

Ruské údery mířily také na přístav Izmajil v deltě Dunaje na hranici s Rumunskem, kde údajně způsobily výpadky elektrické energie. Nedávné útoky na energetická zařízení v tomto regionu zanechaly bez proudu tisíce domácností.

Řev v Bílém domě. Stačil jeden telefon a Putin má Trumpa zase v kapse

Šéf správy Poltavské oblasti Volodymyr Kohut podle Reuters uvedl, že ruský útok na tento region v noci na středu poškodil zařízení ropného a plynárenského průmyslu.

Rusko ve středu v noci útočilo krátce poté, co ukrajinská armáda oznámila, že při úterním kombinovaném vzdušném úderu, včetně použití britských střel Storm Shadow odpalovaných ze vzduchu, zasáhla v ruské Brjanské oblasti klíčový chemický závod na výrobu výbušnin a raketového paliva.

Radši do Budapešti neleťte přes nás, můžeme vás zadržet, varuje Polsko Putina

Ukrajina se brání už čtvrtým rokem ozbrojené ruské agresi a součástí bojů jsou i vzdušné útoky a ostřelování z obou zemí. Rusko i Ukrajina popírají, že by útočily na civilní cíle, hlavně ukrajinská strana však po ruských útocích prakticky denně hlásí škody na civilní infrastruktuře i zraněné a mrtvé civilisty daleko za frontovou linií.

Rusko s blížící se zimou zesílilo útoky zejména na ukrajinskou energetiku; ukrajinské síly v hloubi Ruska nyní útočí hlavně na ropnou a vojenskou infrastrukturu s cílem oslabit bojeschopnost nepřítele. I při ukrajinských útocích někdy utrpí zranění nebo zemřou civilisté.

Ukrajinský úder

Ukrajinské síly při rozsáhlém úterním vzdušném úderu zasáhly významný chemický závod v ruské Brjanské oblasti. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na prohlášení ukrajinské armády, které továrnu označilo za klíčovou pro ruské válečné úsilí. Ruské úřady připustily, že Ukrajina na region na západě země útočila drony a raketami, o škodách však neinformovaly.

Ukrajinský generální štáb v prohlášení uvedl, že chemička byla zasažena masivním kombinovaným útokem britskými raketami Storm Shadow a leteckými údery, které podle něj úspěšně pronikly ruskou protivzdušnou obranou. Továrnu označil za klíčové zařízení ruského vojensko-průmyslového komplexu, kde se vyrábí střelný prach, výbušniny a palivo do raket. Následky úderu se nyní vyhodnocují, dodala armáda.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev

Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek zachycující polární záři i kometu bičovanou sluneční bouří, jejímž autorem je Petr Horálek z týmu z...

Čelní střet s nákladního a osobního auta na Jihlavsku. Jeden mrtvý a dva zranění

Smrtí řidiče osobního automobilu, zraněním jeho spolujezdce i řidiče nákladního vozidla skončila vážná dopravní nehoda, která se stala v úterý krátce po 13:00 na silnici I/38 u Svojkovic na...

21. října 2025  15:08,  aktualizováno  22.10 7:51

Vilnius přerušil provoz letiště. Vzdušný prostor zaplnily balony s pašovanými cigaretami

Letiště v litevském Vilniusu ve středu brzy ráno obnovilo provoz poté, co bylo v úterý večer uzavřeno, když se v jeho vzdušném prostoru vyskytly desítky malých balonů pašeráků z Běloruska. S...

22. října 2025  6:45,  aktualizováno  7:39

Ukrajina opět čelila ruským vzdušným úderům, sama zasáhla chemický závod v Brjanské oblasti

Rusko v noci na středu pomocí balistických střel a dronů podniklo rozsáhlý vzdušný útok proti Ukrajině, který mířil zejména na Kyjev, ale také na města na jihu země. Ukrajinské úřady oznámily, že v...

22. října 2025  7:27

Lidé v Nigérii se seběhli pro palivo z cisterny. Ta následně explodovala a nejméně 30 jich zabila

Po nehodě a výbuchu cisterny s palivem v úterý v Nigérii zemřely nejméně tři desítky lidí. Přes dalších 40 osob bylo zraněno, píše s odvoláním na záchranáře agentura AFP. V nejlidnatější africké...

22. října 2025  7:18

Nechci ztrácet čas, uvidíme, co se stane, řekl Trump ohledně schůzky s Putinem

Setkání prezidentů Spojených států a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina v Budapešti se v bezprostřední době neplánuje. V úterý večer navíc Trump řekl, že nechce, aby schůzka byla ztrátou času.

22. října 2025

Otevřou se šachty v Ďáblicích. Ostatky politických vězňů se vrátí jejich rodinám

Po dlouhých přípravách se na pražský Ďáblický hřbitov vrací archeologové a tentokráte je doprovodí i antropologové. Ve středu začne první exhumace zde uložených obětí komunistického režimu. Tři...

22. října 2025

Soudci v Kolumbii zrušili trest 12 let vězení pro exprezidenta Uribeho

Kolumbijský odvolací soud ve středu večer zrušil rozsudek nad bývalým prezidentem země Álvarem Uribem za podvod a braní úplatků v případu údajného ovlivňování svědků. Exprezident byl letos v srpnu...

22. října 2025  6:26

ANO, SPD a Motoristé budou jednat, jak přidají učitelům, i o migračním paktu

O programu vznikající vlády Andreje Babiše v oblasti školství, dopravy a vnitra budou ve středu jednat zástupci ANO, SPD a Motoristů sobě. Jednání o celém programu chtějí dokončit do konce týdne,...

22. října 2025  5:55

Vláda určí, zda přidá kostel a kapli s kostnicí mezi národní kulturní památky

Kostel a kaple s kostnicí v Sedlci u Kutné Hory, zámek v Moravské Třebové, kostel s katakombami a budova latinské školy v Klatovech i devíti barokních paláců v Praze mají přibýt mezi národní kulturní...

22. října 2025  5:05

Spor lékařů o vakcínu zdarma. Žloutenka A zabila od loňského podzimu už 28 lidí

Premium

Česko čelí patrně největší epidemii žloutenky typu A za posledních 46 let. Začala před rokem a půl v Ostravě a její šíření se nedaří zastavit. Zatímco loni onemocnělo 676 lidí a zemřeli dva, letos...

22. října 2025

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Zánovní airbusy končí ve šrotu. Technici z nich kuchají nedostatkové motory

Potíže s úspornými leteckými motory vyústila v paradoxní situaci. Některým firmám se vyplatí nechat rozebrat kompletní téměř nový Airbus, jen aby z něj bylo možné vykuchat požadovanou pohonnou...

22. října 2025

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

22. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.