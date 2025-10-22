Kyjevský starosta Vitalij Kličko na telegramu krátce po 01:00 místního času (po půlnoci SELČ) oznámil, že hlavní město čelí ruskému útoku balistickými raketami, který se ukrajinská protivzdušná obrana snaží odrazit. Obyvatele vyzval, aby zůstali v krytech.
Šéf vojenské správy metropole Tymur Tkačenko pak brzy ráno na svém účtu na telegramu nejprve informoval, že při požáru osmého a devátého patra výškové budovy v Dniprovské čtvrti zahynul jeden člověk. Později napsal, že počet zasažených obytných lokalit roste a počet obětí na životech stoupl na dvě.
Ruské údery hlásila také města Dnipro a Záporoží. Ruskojazyčný server BBC s odkazem na šéfa vojenské správy Záporožské oblasti Ivana Fedorova napsal, že při devíti dronových útocích utrpělo zranění střepinami či se přiotrávilo kouřem pět žen ve věku od 21 do 62 let.
V jedné ze čtvrtí Záporoží vypukl požár v několikapatrové budově a také v několika soukromých domech, upřesnily místní úřady.
Ruské údery mířily také na přístav Izmajil v deltě Dunaje na hranici s Rumunskem, kde údajně způsobily výpadky elektrické energie. Nedávné útoky na energetická zařízení v tomto regionu zanechaly bez proudu tisíce domácností.
|
Řev v Bílém domě. Stačil jeden telefon a Putin má Trumpa zase v kapse
Šéf správy Poltavské oblasti Volodymyr Kohut podle Reuters uvedl, že ruský útok na tento region v noci na středu poškodil zařízení ropného a plynárenského průmyslu.
Rusko ve středu v noci útočilo krátce poté, co ukrajinská armáda oznámila, že při úterním kombinovaném vzdušném úderu, včetně použití britských střel Storm Shadow odpalovaných ze vzduchu, zasáhla v ruské Brjanské oblasti klíčový chemický závod na výrobu výbušnin a raketového paliva.
|
Radši do Budapešti neleťte přes nás, můžeme vás zadržet, varuje Polsko Putina
Ukrajina se brání už čtvrtým rokem ozbrojené ruské agresi a součástí bojů jsou i vzdušné útoky a ostřelování z obou zemí. Rusko i Ukrajina popírají, že by útočily na civilní cíle, hlavně ukrajinská strana však po ruských útocích prakticky denně hlásí škody na civilní infrastruktuře i zraněné a mrtvé civilisty daleko za frontovou linií.
Rusko s blížící se zimou zesílilo útoky zejména na ukrajinskou energetiku; ukrajinské síly v hloubi Ruska nyní útočí hlavně na ropnou a vojenskou infrastrukturu s cílem oslabit bojeschopnost nepřítele. I při ukrajinských útocích někdy utrpí zranění nebo zemřou civilisté.
Ukrajinský úder
Ukrajinské síly při rozsáhlém úterním vzdušném úderu zasáhly významný chemický závod v ruské Brjanské oblasti. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na prohlášení ukrajinské armády, které továrnu označilo za klíčovou pro ruské válečné úsilí. Ruské úřady připustily, že Ukrajina na region na západě země útočila drony a raketami, o škodách však neinformovaly.
Ukrajinský generální štáb v prohlášení uvedl, že chemička byla zasažena masivním kombinovaným útokem britskými raketami Storm Shadow a leteckými údery, které podle něj úspěšně pronikly ruskou protivzdušnou obranou. Továrnu označil za klíčové zařízení ruského vojensko-průmyslového komplexu, kde se vyrábí střelný prach, výbušniny a palivo do raket. Následky úderu se nyní vyhodnocují, dodala armáda.