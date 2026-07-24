Žena ukryla bombu v taškách s burgery a předala je ukrajinským vojákům

Vojáci však postupovali podle bezpečnostních předpisů a převzaté balíčky okamžitě přesunuli do bezpečné vzdálenosti od lidí i samotného kontrolního stanoviště. Právě tento postup podle dostupných informací zabránil možným tragickým následkům.
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Po následné kontrole se ukázalo, že v jednom z předaných balíčků byl ukryt improvizovaný výbušný systém. Nálož žena schovala přímo uvnitř burgeru.
Podle zdrojů mohlo dojít k ohrožení životů příslušníků ozbrojených sil, pokud by vojáci s balíčky nenaložili v souladu s bezpečnostními postupy.
Válka na Ukrajině
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