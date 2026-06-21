Ukrajinci útočili na Krym. Čtyři lidi zabili, tvrdí ruská okupační správa

Agentura TASS mezitím informovala o tom, že ukrajinské síly rovněž zasáhly trajekt v Kerčském průlivu. Po tomto dronovém útoku jeden člověk zahynul a další utrpěl zranění.
Úžina odděluje Krym od ruského Krasnodarského kraje. Kyjev se k informacím zatím nevyjádřil.
TASS dále uvedl, že ruské úřady po útocích pozastavily trajektovou dopravu mezi Krymem a Krasnodarským krajem. Zatím není jasné, kdy lodě znovu vyplují.
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Úřady nicméně vyzvaly k použití objízdné trasy po pevnině přes okupovaný Donbas a jih Ukrajiny, neboť na mostě na Krym platí zákaz nákladní dopravy.
Ukrajinský list Ukrajinska pravda uvedl, že ruské úřady v noci na neděli most na Krym uzavřely. Telegramový kanál informující o dopravě na mostě ve stejný den dopoledne sdělil, že provoz již byl obnoven.
Ruskem dosazený gubernátor Sevastopolu Michail Razvožajev na Telegramu uvedl, že toto krymské město čelí ukrajinskému vzdušnému útoku.
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V Krasnodarském kraji podle ruských úřadů vypukl požár v jednom z ropných terminálů, který zasáhl ukrajinský dron.
Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, vzájemné dronové útoky jsou součástí bojů. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že během noci obrana zničila 239 ukrajinských dronů.
Zničení ukrajinských dronů hlásí Rusko z Brjanské, Belgorodské, Kurské či Rostovské oblasti a také z Krasnodarského kraje, moskevského regionu a Krymu. Sestřely obrana provedla i nad Černým a Azovským mořem.
Na síti Telegram uvedlo ukrajinské letectvo, že Rusko v noci na neděli zaútočilo na Ukrajinu čtyřmi balistickými raketami a 105 drony. Protivzdušné obraně se podle tohoto hlášení podařilo 96 ruských dronů sestřelit, případně s pomocí radioelektronického boje neutralizovat.
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Na šesti místech zaznamenalo dopady balistických raket a šesti dronů, na dalších pěti místech pak dopadly trosky po sestřelech. O případných škodách zatím úřady neinformovaly.
List Ukrajinska pravda dnes ráno upřesnil bilanci sobotního ruského útoku na Poltavu, kde zahynuli dva lidé a dalších 13 utrpělo zranění včetně šesti dětí. Útok zde zasáhl domy, obchodní provoz a auta.
Sobotní ruské útoky si vyžádaly také další dva mrtvé a přes dvě desítky zraněných v Mykolajivské, Dněpropetrovské a Chersonské oblasti. Pět lidí pak zahynulo a 13 bylo zraněno po sobotním ruském útoku na Záporoží.