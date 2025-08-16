Vedro, žádná voda ani záchody. Rusové mířící na Krym tráví hodiny v zácpách

  18:09
Ruští turisté, kteří letos míří na dovolenou na anektovaný Krym, tráví hodiny v dopravních zácpách před nájezdem na most přes Kerčský průliv. Okupační správa pravidelně zavírá most kvůli hrozbám ukrajinských útoků, kolony způsobují i kontroly dokladů. Cestující si stěžují na hodiny v horku a bez přístupu k vodě a toaletám.
Lidé čekají na vjezd na Krymský most ze strany od města Kerč. (4. srpna 2025)

Lidé čekají na vjezd na Krymský most ze strany od města Kerč. (4. srpna 2025)

Vozidla čekají na vjezd na Krymský most ze strany vesnice Taman v Krasnodarském...
Lidé čekají na vjezd na Krymský most ze strany od města Kerč. (4. srpna 2025)
Kerčský most mezi Ruskem a Krymem
Lidé čekají na vjezd na Krymský most ze strany od města Kerč. (4. srpna 2025)
Ukrajinské drony minulý čtvrtek zaútočily na Krymu na ruské vojenské areály, což vedlo k opětovnému uzavření mostu. Jen za dopoledne se na obou stranách průlivu nashromáždilo na tři a půl tisíce aut, která na sluncem rozpálené silnici čekala více než pět hodin.

Scéna se ale podle Rádia Svobodná Evropa (RFE) stala běžnou záležitostí. Fronta se často táhne i čtyřicet kilometrů daleko. Kromě uzavírek v důsledku ukrajinských úderů jsou za čekáním také pasové kontroly, jež musí od ledna podstoupit všichni, kteří chtějí most přejet. A takových lidí je tuto turistickou sezonu více než loni.

Mazut na plážích? Žádný problém, chystá se Rusko na letní sezonu u Černého moře

Řada Rusů dává přednost anektovanému poloostrovu před ruským pobřežím Černého moře, jež je po loňské havárii tankerů nevhodné ke koupání. Když se plavidla v Kerčském průlivu potopila, do vody uniklo na 2 400 tun hustého mazutu, který dosud zanáší pláže. Na mnoha místech Krymu není situace o moc lepší, ale místní úředníci tvrdí opak.

„Vezměte si s sebou vodu a svačinu. Ve špičce můžete čekat šest hodin. Na záchod si dojděte předem, protože jediný úsek silnice s toaletami se nachází v blízkosti kontrolních stanovišť,“ poradila ostatním jedna z cestujících. Mobilních toalet je podle ní málo a jsou v děsném stavu.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

„Minulý týden jsem jel pracovně do Krasnodaru,“ řekl RFE anonymně obyvatel krymské Kerče. „Cesta zpět byla naprosté peklo. Čtyři hodiny jsem seděl v zácpě před mostem. Čůral jsem do plastové láhve. Nechápu lidi, kteří riskují své zdraví, aby přijeli na Krym, kde denně slyšíte exploze,“ dodal.

Podle ruského blogera Alexandra Gorného v posledních týdnech zahltila Krym „obrovská“ vlna turistů, na což kontrolní stanoviště nejsou připravena. „Jsou místa s rozvodem vody a mobilními toaletami, ale nemůžete obsloužit frontu aut dlouhou až 50 kilometrů,“ konstatoval.

Dovolená s příchutí okupace. Rusko láká na pobyty u Azovského moře

Ruští úředníci se nezdráhají lákat turisty také do okupovaných částí ukrajinské Záporožské a Chersonské oblasti. Rekreantům slibují čistou vodu Azovského moře, prázdné pláže a levné ubytování.

Úřady tvrdí, že pracují na obnově resortů sovětského typu, včetně zařízení pro zotavující se veterány.

Šéf ruského Svazu cestovních kanceláří označil pláže v obsazených regionech za „čistší a méně přeplněné“ než tradiční destinace, jako je právě Krym nebo ruské pobřeží Černého moře. „Letní sezona bude organizovaná, s dobrým servisem a bez zbytečných starostí,“ uvedl Vladimir Saldo, Ruskem dosazený gubernátor Chersonské oblasti.

Okupační správa letos zesílila úsilí o zabavení majetku Ukrajinců, kteří před boji uprchli na Kyjevem kontrolovaná území. Děje se tak zejména v přímoří, kde mají Rusové zájem o koupi či pronájem nemovitostí.

Válka na Ukrajině

