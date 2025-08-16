Ukrajinské drony minulý čtvrtek zaútočily na Krymu na ruské vojenské areály, což vedlo k opětovnému uzavření mostu. Jen za dopoledne se na obou stranách průlivu nashromáždilo na tři a půl tisíce aut, která na sluncem rozpálené silnici čekala více než pět hodin.
Scéna se ale podle Rádia Svobodná Evropa (RFE) stala běžnou záležitostí. Fronta se často táhne i čtyřicet kilometrů daleko. Kromě uzavírek v důsledku ukrajinských úderů jsou za čekáním také pasové kontroly, jež musí od ledna podstoupit všichni, kteří chtějí most přejet. A takových lidí je tuto turistickou sezonu více než loni.
Mazut na plážích? Žádný problém, chystá se Rusko na letní sezonu u Černého moře
Řada Rusů dává přednost anektovanému poloostrovu před ruským pobřežím Černého moře, jež je po loňské havárii tankerů nevhodné ke koupání. Když se plavidla v Kerčském průlivu potopila, do vody uniklo na 2 400 tun hustého mazutu, který dosud zanáší pláže. Na mnoha místech Krymu není situace o moc lepší, ale místní úředníci tvrdí opak.
„Vezměte si s sebou vodu a svačinu. Ve špičce můžete čekat šest hodin. Na záchod si dojděte předem, protože jediný úsek silnice s toaletami se nachází v blízkosti kontrolních stanovišť,“ poradila ostatním jedna z cestujících. Mobilních toalet je podle ní málo a jsou v děsném stavu.
„Minulý týden jsem jel pracovně do Krasnodaru,“ řekl RFE anonymně obyvatel krymské Kerče. „Cesta zpět byla naprosté peklo. Čtyři hodiny jsem seděl v zácpě před mostem. Čůral jsem do plastové láhve. Nechápu lidi, kteří riskují své zdraví, aby přijeli na Krym, kde denně slyšíte exploze,“ dodal.
Podle ruského blogera Alexandra Gorného v posledních týdnech zahltila Krym „obrovská“ vlna turistů, na což kontrolní stanoviště nejsou připravena. „Jsou místa s rozvodem vody a mobilními toaletami, ale nemůžete obsloužit frontu aut dlouhou až 50 kilometrů,“ konstatoval.
Dovolená s příchutí okupace. Rusko láká na pobyty u Azovského moře
Ruští úředníci se nezdráhají lákat turisty také do okupovaných částí ukrajinské Záporožské a Chersonské oblasti. Rekreantům slibují čistou vodu Azovského moře, prázdné pláže a levné ubytování.
Úřady tvrdí, že pracují na obnově resortů sovětského typu, včetně zařízení pro zotavující se veterány.
Šéf ruského Svazu cestovních kanceláří označil pláže v obsazených regionech za „čistší a méně přeplněné“ než tradiční destinace, jako je právě Krym nebo ruské pobřeží Černého moře. „Letní sezona bude organizovaná, s dobrým servisem a bez zbytečných starostí,“ uvedl Vladimir Saldo, Ruskem dosazený gubernátor Chersonské oblasti.
Okupační správa letos zesílila úsilí o zabavení majetku Ukrajinců, kteří před boji uprchli na Kyjevem kontrolovaná území. Děje se tak zejména v přímoří, kde mají Rusové zájem o koupi či pronájem nemovitostí.