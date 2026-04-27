Zdroj z ukrajinské rozvědky uvedl, že existují důkazy o nejméně pěti případech, kdy ruští vojáci snědli své spolubojovníky. Obvinění vychází ze zvukových a obrazových záznamů, jež ukrajinské zpravodajské služby získaly při hledání informací z bojiště v aplikaci Telegram.
Vojenská rozvědka již dříve zveřejnila úryvky telefonních hovorů – tvrdí, že se jedná o autentické odposlechy ruské komunikace. Rusko po konfrontaci s obsahy obvinění rezolutně odmítá a označuje je za falešné.
Jedním z nejnovějších incidentů, o nichž The Sunday Times informoval, je případ z Doněcké oblasti z listopadu 2025. Poblíž města Myrnohrad byl zajat pěšák ruské armády poté, co zabil dva vojáky a pokusil se sníst nohu jedné ze svých obětí. Muž patřil k 95. pluku motorizované střelecké brigády.
|
V zachycené konverzaci nahlásil důstojník incident poručíku Vladislavu Razikovovi, zástupci velitele průzkumného praporu 5. brigády. Sdílel rovněž několik snímků, včetně drastických fotografií zmrzačené nohy a podvyživeného vojáka. The Sunday Times snímky analyzoval pomocí softwaru pro detekci obrazu využívajícího umělou inteligenci. Podle výsledků nebyly uměle vygenerovány ani upraveny.
Maso chtěl zpracovat v mlýnku
„Stručně řečeno, zabil dva další a pokusil se… uřízl jim nohu a pokoušel se ji sníst,“ řekl důstojník v hlasové zprávě, ve které popsal, jak zadrženého objevili jeho dva spolubojovníci vyslaní, aby prošetřili jeho nepřítomnost u brigády.
Muže nakonec naši ve sklepě jednoho z domů, kde se za pomoci mlýnku na maso pokoušel odříznuté maso z nohy zpracovat a následně konzumovat. Překvapeného kanibala následně v přestřelce zabili.
|
V další konverzaci zachycené v dubnu loňského roku si voják z 54. motorizovaného střeleckého pluku stěžoval svému veliteli, že musí sdílet zemljanku s jedním konkrétním vojákem.
„Kdyby to byl člověk, mohl by tu zůstat, jak dlouho by chtěl, ale on jedl mrtvolu, lidské maso. Jsem muslim. Nechci, aby někdo takový chodil do mého úkrytu,“ napsal v chatu na Telegramu.
Ve zprávě, kterou ukrajinští hackeři objevili na Telegramu, napsal náčelník štábu 55. motorizované střelecké brigády 11. prosince svému podřízenému, aby vojákům předal jasný rozkaz: „Žádný alkohol! Žádné drogy! Žádné pohybování se bez dokladů! Žádný kanibalismus!“
|
Pokud se tyto informace potvrdí, šlo by zřejmě o ojedinělé případy, k nimž došlo v hluboké zimě kvůli obtížím udržet zásobovací řetězce. Rovněž vyvstávají otázky ohledně duševního zdraví dotčených vojáků, kteří mohli být k extrémním činům dohnáni psychickou zátěží na bojišti.