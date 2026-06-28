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Chtěl Putinovi říct pravdu o válce. Zavřeli ho do cely a zabavili mu techniku

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  16:59
Ruští policisté provedli prohlídku v domě vojenského veterána Alexandra Lunina, který zveřejnil virální video adresované prezidentu Vladimiru Putinovi. Později se objevily informace o tom, že Lunina zatkli v Moskvě a na 11 dní ho umístili do vazby. Bývalý voják ve videu obviňuje ruské velitele na Ukrajině z mučení a vražd vojáků za to, že neplní „sebevražedné rozkazy“. Kreml přislíbil, že informací se bude zabývat.
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Policisté během prohlídky zabavili počítače, notebooky, flash disky a další předměty. V době prohlídky Lunin nebyl doma, den předtím odjel do Moskvy.

Zpočátku jeho manželka předpokládala, že Lunina mohli zadržet, později však sdělila, že je „živ a zdráv“ a požádal ji, aby nešířila žádné informace a nevydávala žádné komentáře. Informují o tom ruská opoziční média Meduza a Rádio Svoboda .

„Dnes mi zavolala Alexandrova manželka a sdělila mi, jak se věci ve skutečnosti mají: Alexandr je živ a zdráv, byl postaven před správní soud a zadržen na 11 dní. Pokud budou nějaké novinky, dám vám vědět,“ sdělil zdroj blízký rodině.

Lunin tento týden pohrozil Kremlu ozbrojenou vzpourou, pokud si s ním prezident Vladimir Putin nepromluví v živém televizním vysílání. Ve čtvrtek zveřejnil video, v němž uvedl, že chce hlavě státu sdělit „celou pravdu o tom, co se právě děje v naší zemi“. Nahrávku během dne zhlédlo téměř 11 milionů lidí. Kreml v pátek přislíbil, že se videem bude zabývat.

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Lunin ve svém vystoupení ostře zaútočil na velení ruské armády. „Velitelé nechávají tisíce vojáků zavírat do jam a mučit je za to, že odmítli plnit hloupé sebevražedné rozkazy nebo odevzdávat peníze svým nadřízeným,“ vzkázal veterán bojů na Ukrajině.

Zároveň varoval, že pokud nedostane možnost setkat se s Putinem v Kremlu během živého televizního vysílání, „následky budou velmi vážné“ a armáda „obrátí své zbraně proti Kremlu“.

Video se rychle rozšířilo po ruských sociálních sítích a během prvních 24 hodin nasbíralo podle portálu Meduza téměř 11 milionů zhlédnutí.

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Lunin tvrdí, že ho kontaktovali lidé napojení na ruské ministerstvo obrany a požádali ho o předání vzkazu prezidentovi. Putin podle veterána zhlédnul jedno z jeho předchozích videí umístěných na internet.

Devětatřicetiletý Lunin pochází z Voroněžské oblasti. V armádě sloužil v hodnosti seržanta. Meduza píše, že působil ve 150. motostřelecké divizi a ve službě utrpěl zranění. Do roku 2023 používal příjmení Pustovalov. Sám Lunin uvedl, že se bojových operací účastní už od svých 19 let a prošel několika konfliktními oblastmi.

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