Policisté během prohlídky zabavili počítače, notebooky, flash disky a další předměty. V době prohlídky Lunin nebyl doma, den předtím odjel do Moskvy.
Zpočátku jeho manželka předpokládala, že Lunina mohli zadržet, později však sdělila, že je „živ a zdráv“ a požádal ji, aby nešířila žádné informace a nevydávala žádné komentáře. Informují o tom ruská opoziční média Meduza a Rádio Svoboda .
„Dnes mi zavolala Alexandrova manželka a sdělila mi, jak se věci ve skutečnosti mají: Alexandr je živ a zdráv, byl postaven před správní soud a zadržen na 11 dní. Pokud budou nějaké novinky, dám vám vědět,“ sdělil zdroj blízký rodině.
Lunin tento týden pohrozil Kremlu ozbrojenou vzpourou, pokud si s ním prezident Vladimir Putin nepromluví v živém televizním vysílání. Ve čtvrtek zveřejnil video, v němž uvedl, že chce hlavě státu sdělit „celou pravdu o tom, co se právě děje v naší zemi“. Nahrávku během dne zhlédlo téměř 11 milionů lidí. Kreml v pátek přislíbil, že se videem bude zabývat.
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Lunin ve svém vystoupení ostře zaútočil na velení ruské armády. „Velitelé nechávají tisíce vojáků zavírat do jam a mučit je za to, že odmítli plnit hloupé sebevražedné rozkazy nebo odevzdávat peníze svým nadřízeným,“ vzkázal veterán bojů na Ukrajině.
Zároveň varoval, že pokud nedostane možnost setkat se s Putinem v Kremlu během živého televizního vysílání, „následky budou velmi vážné“ a armáda „obrátí své zbraně proti Kremlu“.
Video se rychle rozšířilo po ruských sociálních sítích a během prvních 24 hodin nasbíralo podle portálu Meduza téměř 11 milionů zhlédnutí.
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Lunin tvrdí, že ho kontaktovali lidé napojení na ruské ministerstvo obrany a požádali ho o předání vzkazu prezidentovi. Putin podle veterána zhlédnul jedno z jeho předchozích videí umístěných na internet.
Devětatřicetiletý Lunin pochází z Voroněžské oblasti. V armádě sloužil v hodnosti seržanta. Meduza píše, že působil ve 150. motostřelecké divizi a ve službě utrpěl zranění. Do roku 2023 používal příjmení Pustovalov. Sám Lunin uvedl, že se bojových operací účastní už od svých 19 let a prošel několika konfliktními oblastmi.