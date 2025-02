13:43

Po třech letech války se na těžce potlučenou Ukrajinu vrací noční můra obav, zda si země do budoucna vůbec udrží svou nezávislou existenci. Není to proto, že by mnohem silnější a početnější ruský agresor dosahoval nějakých závratných úspěchů na frontě. Důvodem je, že Kyjev teď musí bojovat i s Amerikou Donalda Trumpa, jež za předchozího prezidenta Bidena stála pevně po jeho boku.