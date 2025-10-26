Ruský útok na Kyjev si vyžádal tři oběti. Mezi zraněnými je i sedm dětí

Tři lidé v sobotu v noci zemřeli po ruském vzdušném útoku na Kyjev, uvedla ráno ukrajinská služba pro mimořádné situace. Zraněno je podle úřadů 29 lidí, včetně sedmi dětí. Podle dřívějšího vyjádření starosty Vitalije Klička byly zasaženy dva výškové obytné domy. Ruská protivzdušná obrana zneškodnila dron mířící na Moskvu, uvedl starosta ruské metropole Sergej Sobjanin.
Ukrajina čelila nočnímu ruskému útoku drony a raketami, při němž v Kyjevě zemřeli dva lidé. (22. října 2025) | foto: Reuters

Hasiči bojují s následky ruského dronového útoku v Kyjevě (23. října 2025)
Následky ruského vzdušného útoku na Kyjev (28. září 2025)
Někteří zranění byli v Kyjevě ošetřeni na místě, další museli být převezeni do nemocnice, napsala kyjevská správa bez bližších podrobností.

Kličko uvedl, že v rozlehlé Desňanské čtvrti ukrajinského hlavního města záchranné složky zasahují u devítipatrového domu, kde bylo zasaženo druhé a třetí patro, a také u 16patrové budovy, na niž dopadly trosky, patrně sestřeleného ruského dronu.

Starosta Moskvy Sobjanin napsal, že u místa dopadu trosek sestřeleného ukrajinského bezpilotního letounu mířícího na metropoli zasahují záchranné složky, podrobnosti o lokalitě neuvedl.

Ruští vojáci uvázli v zóně smrti v deltě Dněpru. Nemají munici, pijí vodu z řeky

Rusko vojensky napadlo Ukrajinu v únoru 2022 a přes americké a ukrajinské snahy o mírové urovnání konfliktu nejeví zájem o klid zbraní a pokračuje v prakticky každodenních vzdušných úderech. Bránící se Ukrajina také podniká dronové útoky, ty však na rozdíl od ruských jen výjimečně zasahují civilisty. Údaje ani jedné ze stran nelze v podmínkách válečného konfliktu nezávisle ověřit.

Izrael i přes příměří opět zaútočil v Pásmu Gazy. Cílil na člena Islámského džihádu

Izraelská armáda oznámila, že v sobotu provedla cílený úder namířený na člena teroristické skupiny Islámský džihád v centrálním Pásmu Gazy. Informuje o tom zpravodajský web The Times of Israel...

Autoritářské USA? Trumpovi odpůrci už se bojí promluvit, nechtějí čelit následkům

Premium

Kritici amerického prezidenta Donalda Trumpa se přestávají veřejně vyjadřovat. Obávají se jeho pomsty. Někteří lidé, které považuje za své oponenty, už byli obžalováni. Někdejší státní úředníci z éry...

