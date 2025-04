Město rychlé lásky. Ukrajinští vojáci se s partnerkami scházejí nedaleko fronty

Dnes odpoledne se Jana musí vrátit domů do Kremenčuku k jejich malému chlapci a své práci v nemocnici. Ivan se ke své jednotce připojí ještě týž večer. Následující den bude rotace a on se vrátí na dva týdny do svého zákopu. Ivan je důstojník u průzkumníků. Nebezpečná vojna.

Ivanovi je šestadvacet let. Pár si v restauraci poblíž nádraží dává poslední jídlo před Janiným odjezdem. Jana už v této válce ztratila otce, zabitého na Donbasu v roce 2023. Nyní je jednou z tisíců žen, pro které se Kramatorsk stal druhým domovem, přerušovaným domovem, kde pár dní v roce, když to válka dovolí, najdou své muže mezi dvěma pobyty v první linii.