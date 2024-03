Pomoc Ukrajině po kapkách nefunguje, potřebujeme neomezeně vše, říká Kuleba

Ukrajina potřebuje neomezené a včasné dodávky zbraní, aby mohla bojovat proti ruským silám. V pátek to na návštěvě v Litvě prohlásil ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Strategie pomoci po kapkách už podle něho nefunguje. Pokud to bude pokračovat jako nyní, nedopadne to dobře pro nikoho, prohlásil.