Pět zásadních měst na Ukrajině, která stojí v cestě Rusům, aby ovládli celou Doněckou oblast, je nyní v sázce. Vladimir Putin dal Donaldu Trumpovi najevo, že tento strategický pevnostní pás žádá výměnou za zastavení současné ofenzivy. A k tomu i Luhanskou oblast. Pro Ukrajinu je však západní kus Doněcké oblasti, který dosud ovládá, příliš důležitý na to, aby se ho vzdala. Rusům by zisk tohoto území umožnil průchod na další velká ukrajinská populační centra.
Ukrajinský voják v opevnění v Doněcké oblasti (13. srpna 2025)

Ukrajinský voják v opevnění v Doněcké oblasti (13. srpna 2025) | foto: Reuters

Pevnostní pás tvořený čtyřmi velkými městy Kramatorskem, Slovjanskem,...
Doněcká oblast. Ukrajinský dělostřelec pálí z houfnice D-30. (5. srpna 2025)
Americký prezident Donald Trump vítá ruského diktátora Vladimira Putina na...
Ukrajinští vojáci na frontě u města Kosťantynivka v Doněcké oblasti (5....
81 fotografií

Pokrovská fronta na západě Doněcké oblasti v poslední době čelila obrovskému tlaku ze strany Rusů. Dokonce se jim na nějakou dobu povedlo ji prorazit. Ukrajina přiznala komplikace v tomto místě. V pátek se jí však podařilo některé obce osvobodit.

Pokrovská fronta 14. srpna (vlevo) a 15. srpna (vpravo):

Pokrovská fronta 14. srpna
Pokrovská fronta 16. srpna

I o pokrovskou frontu se vede diplomatická válka. Je součástí takzvaného pevnostního pásu, který zahrnuje velká města jako Kramatorsk, Slovjansk, Konsťantynivka, osvobozený Lyman a právě menší Pokrovsk.

Podle amerického Institutu pro studium války (ISW) je tato zóna klíčová zejména proto, že Rusko v současné chvíli nemá šanci na to, aby ji bleskově obsadilo.

Rusko se nerozhodlo, kdy přestane zabíjet, mír bude složitý, uvedl Zelenskyj

Další úskalí takové výměny spočívá v tom, že tato velká města se mohou stát pro Rusko předmostím pro otevření dalších front v jiných ukrajinských oblastech. A to v kontextu jedenáctileté ukrajinské snahy vybudovat „pevnost“, která si vyžádala významné lidské zdroje, kapitál a vytvoření okolní infrastruktury pro obranu těchto měst. Ukrajina začala s přípravou už v roce 2014.

Přesun obranné linie není kvůli terénu vhodný

Vzdání se padesátikilometrového pásu ve prospěch Ruska by proto vyžadovalo vybudovat vše od začátku na dalším místě za hranicemi Doněcké oblasti.

„Pokud by se ruské jednotky mohly rozmístit podél hranic Doněcké oblasti, ukrajinské obranné síly by musely urgentně vybudovat masivní obranné opevnění podél hranic Charkovské a Dnipropetrovské oblasti, jejichž terén není pro obrannou linii příliš vhodný,“ varuje ISW v detailní analýze.

Nová ukrajinská opevnění by musela vést přes otevřená pole. Přirozené překážky v podobě řek jsou podle think-tanku příliš vzdálené, aby mohly sloužit k obraně, nemluvě o finančních investicích do fortifikace těchto míst.

Pevnostní pás tvořený čtyřmi velkými městy Kramatorskem, Slovjanskem, Konsťantynivkou a Lymanem

Získání pozic podél hranic Doněcké, Charkovské a Dnipropetrovské oblasti by tak Rusku vytvořilo výrazně výhodnější výchozí bod pro případnou ofenzivu směrem dál na západ, než jaký nabízí současné linie, a to zejména kvůli terénu a blízkosti.

V sobotu Putin podle informovaných zdrojů požadoval za ukončení ofenzivy na Ukrajině kromě Doněcké oblasti také Luhanskou oblast. Současně se rozproudila debata mezi státníky o poskytnutí bezpečnostních záruk Ukrajině podobných pátému článku Severoatlantické smlouvy. Nicméně záruky by nebyly neposkytovány v rámci NATO. Putin navrhl jako garanta Čínu.

Trump určil den pro summit se Zelenským a Putinem, ten chce i Luhanskou oblast

Rusko zmíněné oblasti požadovalo již dříve a diplomaté měli za to, že je chce vyměnit za stažení z Chersonské a Záporožské oblasti, které ze zhruba 70 procent Moskva kontroluje. Kreml později upřesnil, že by chtěl vyměnit jím neovládané oblasti za „zmrazení pokroku ruské armády“ v Chersonské a Záporožské oblasti. Podle analytiků však Moskva už dlouho na těchto místech žádného pokroku nedosahuje.

Zatímco Rusové kontrolují téměř celou Luhanskou oblast, v Doněcké oblasti ovládají kolem 70 procent území.

Na Aljašce se v noci na sobotu středoevropského času odehrál summit mezi Ruskem a USA, na kterém se měla projednat právě otázka války na Ukrajině. Vladimir Putin a Donald Trump po summitu označili rozhovor za konstruktivní, schůzka trvající přibližně dvě a půl hodiny ale patrně žádné konkrétní výsledky nepřinesla.

