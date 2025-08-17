Pokrovská fronta na západě Doněcké oblasti v poslední době čelila obrovskému tlaku ze strany Rusů. Dokonce se jim na nějakou dobu povedlo ji prorazit. Ukrajina přiznala komplikace v tomto místě. V pátek se jí však podařilo některé obce osvobodit.
Pokrovská fronta 14. srpna (vlevo) a 15. srpna (vpravo):
I o pokrovskou frontu se vede diplomatická válka. Je součástí takzvaného pevnostního pásu, který zahrnuje velká města jako Kramatorsk, Slovjansk, Konsťantynivka, osvobozený Lyman a právě menší Pokrovsk.
Podle amerického Institutu pro studium války (ISW) je tato zóna klíčová zejména proto, že Rusko v současné chvíli nemá šanci na to, aby ji bleskově obsadilo.
Další úskalí takové výměny spočívá v tom, že tato velká města se mohou stát pro Rusko předmostím pro otevření dalších front v jiných ukrajinských oblastech. A to v kontextu jedenáctileté ukrajinské snahy vybudovat „pevnost“, která si vyžádala významné lidské zdroje, kapitál a vytvoření okolní infrastruktury pro obranu těchto měst. Ukrajina začala s přípravou už v roce 2014.
Přesun obranné linie není kvůli terénu vhodný
Vzdání se padesátikilometrového pásu ve prospěch Ruska by proto vyžadovalo vybudovat vše od začátku na dalším místě za hranicemi Doněcké oblasti.
„Pokud by se ruské jednotky mohly rozmístit podél hranic Doněcké oblasti, ukrajinské obranné síly by musely urgentně vybudovat masivní obranné opevnění podél hranic Charkovské a Dnipropetrovské oblasti, jejichž terén není pro obrannou linii příliš vhodný,“ varuje ISW v detailní analýze.
Nová ukrajinská opevnění by musela vést přes otevřená pole. Přirozené překážky v podobě řek jsou podle think-tanku příliš vzdálené, aby mohly sloužit k obraně, nemluvě o finančních investicích do fortifikace těchto míst.
Získání pozic podél hranic Doněcké, Charkovské a Dnipropetrovské oblasti by tak Rusku vytvořilo výrazně výhodnější výchozí bod pro případnou ofenzivu směrem dál na západ, než jaký nabízí současné linie, a to zejména kvůli terénu a blízkosti.
V sobotu Putin podle informovaných zdrojů požadoval za ukončení ofenzivy na Ukrajině kromě Doněcké oblasti také Luhanskou oblast. Současně se rozproudila debata mezi státníky o poskytnutí bezpečnostních záruk Ukrajině podobných pátému článku Severoatlantické smlouvy. Nicméně záruky by nebyly neposkytovány v rámci NATO. Putin navrhl jako garanta Čínu.
Rusko zmíněné oblasti požadovalo již dříve a diplomaté měli za to, že je chce vyměnit za stažení z Chersonské a Záporožské oblasti, které ze zhruba 70 procent Moskva kontroluje. Kreml později upřesnil, že by chtěl vyměnit jím neovládané oblasti za „zmrazení pokroku ruské armády“ v Chersonské a Záporožské oblasti. Podle analytiků však Moskva už dlouho na těchto místech žádného pokroku nedosahuje.
Zatímco Rusové kontrolují téměř celou Luhanskou oblast, v Doněcké oblasti ovládají kolem 70 procent území.
Na Aljašce se v noci na sobotu středoevropského času odehrál summit mezi Ruskem a USA, na kterém se měla projednat právě otázka války na Ukrajině. Vladimir Putin a Donald Trump po summitu označili rozhovor za konstruktivní, schůzka trvající přibližně dvě a půl hodiny ale patrně žádné konkrétní výsledky nepřinesla.