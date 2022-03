Válka tu spojila Ukrajince s Rusy. Řeší zbraně, ne co jíst, říká štáb CNN

Charkov jste již opustili v úterý. Kde se teď nacházíte?

Darja: Jsme v charkovské oblasti v ložnici jednoho malého domku u super lidí, kteří se nás na noc ujali. Věděli, že v okolí nejsou žádné hotely, kde bychom se mohli ubytovat. Jeden z našich spolupracovníků někomu zavolal a přes ně jsme se dostali sem. Teď jsme dneska poprvé jedli. Domácí lapšu neboli vývar s nudlemi.

Rusové ostřelují velká ukrajinská města noc co noc. Charkov v noci ze středy na čtvrtek zažil nejintenzivnější bombardování za posledních osm dní. Co je zničeno a co naopak dál stojí?

Darja: Každé ráno voláme našim spolupracovníkům, zda jsou naživu, jak vypadá situace a snažíme se dát dohromady střípky informací. Díky nim víme, že Rusové stříleli na budovu SBU. Netrefili se a ta střela zničila místní univerzitu. Používáme aplikaci Telegram, ale je v ní mnoho informací, které nejsme schopni potvrdit, pokud vše nevidíme na vlastní oči. Většinou u videí, která se v ní objeví, ani není uvedeno, kde byla natočená.

Honza: My můžeme potvrdit, že byla zničena budova oblastní správy, Konstituční náměstí, náměstí Svobody. Můžeme potvrdit útoky na městečka Pjatychatky a Čuhujiv. Zkrátka vše, co jsme viděli, ověřili a natočili. Samozřejmě za ty dva dny, co tam nejsme, se mohla situace rapidně změnit.