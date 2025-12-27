Záběry z Univerzity v Utahu přinášejí dramatické okamžiky spojené se střelbou na amerického konzervativního aktivistu Charlieho Kirka, známého influencera a výraznou osobnost republikánského tábora. Materiál dokládá napjatou atmosféru na místě i reakce přítomných. Rychle se rozšířil po internetu, kde vyvolal intenzivní debatu o bezpečnosti veřejných vystoupení a rostoucím politickém napětí ve Spojených státech.
Následující záběry v kontextu přírodních katastrof vyvolaly silnou odezvu. Ve švýcarských Alpách došlo k mohutnému sesuvu půdy a ledu, který prakticky pohřbil jednu vesnici. Video z místa zachycuje rozsah katastrofy. Sesuv byl očekáván několik dní, přesto jeho síla a následky šokovaly celou oblast.
Brutální vražda mladé ukrajinské uprchlice Iriny Zarutské šokovala Severní Karolínu v USA. Třiadvacetiletou ženu zavraždil bezdomovec s bohatou trestní minulostí ve vlaku před zraky zděšených cestujících. Muž ji ubodal zavíracím nožem. Video z místa činu otřáslo celým internetem.
Ruská armáda zaútočila na Charkov drony vybavenými termobarickou municí. Video zachycuje rozsah škod a devastující účinky této zbraně, která vytváří extrémní tlakové a tepelné vlny. Podle úřadů bylo při útoku zraněno více než padesát civilistů, včetně dětí.