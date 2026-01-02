SAE ukončily vojenskou přítomnost v Jemenu. Saúdové zároveň zaútočili na separatisty

„SAE ukončily svou vojenskou přítomnost v Jemenu v rámci boje proti terorismu a nadále zůstávají otevřeny dialogu, snižování napětí a postupu mezinárodního společenství na cestě k míru,“ uvedl jeden z emirátských vládních představitelů.
Separatisté z Jižní přechodné rady (STC) pod záštitou SAE dobyli v prosinci rozsáhlé části Jemenu, které ovládala mezinárodně uznávaná vláda podporovaná Saúdskou Arábií. Ta v úterý kvůli postupu separatistů na 90 dnů vyhlásila výjimečný stav a na 72 hodin uzavřela letecké, námořní i pozemní hranice. V pátek proti separatistům provedla letecké údery.
|
Saúdové vs. Emiráty. V Jemenu přituhuje, platí výjimečný stav, hranice se zavřely
Údery proti separatistům podporovaným SAE
Saúdská Arábie, která je spojencem jemenské vlády, rovněž v pátek, provedla údery proti separatistům podporovaným Spojenými arabskými emiráty na jihu Jemenu, uvedl zástupce separatistů. Při útoku zahynulo nejméně sedm lidí a několik dalších bylo zraněno.
Cílem operace vedené Rijádem je převzít kontrolu nad tábory Jižní přechodné rady (STC) v provincii Hadramaút u hranic se Saúdskou Arábií.
Jemenské vládě se přitom s pomocí již uvedené Saúdské Arábie podařilo v této provincii již získat jeden z největších a nejvýznamnějších vojenských táborů Chaša. Podle STC následovaly další údery, které zasáhly vojenskou základnu a letiště ve městě Sajún.
|
Z krvavých písků Arábie se rodí nový stát. Emiráty si vyřizují účty se Saúdy
Operace v Hadramaútu představuje podle Reuters nejnovější vyostření napjaté situace v Jemenu, kde spolu soupeří Saúdská Arábie a SAE. Ty v zemi podporují protichůdné strany.
Obě mocnosti Arabského poloostrova dříve tvořily pilíře v regionální diplomacii a bezpečnosti. Nyní se rozcházejí ve všech zájmech, od ropných kvót až po geopolitický vliv. SAE v prohlášení uvedly, že chtějí vést dialog směřující ke zmírnění napětí.
Není to vyhlášení války, tvrdí guvernér
Guvernér Hadramaútu podporovaný Saúdskou Arábií už dříve v pátek uvedl, že bude zahájena „mírová“ operace s cílem dobýt zpět vojenské pozice, kterých se zmocnila STC.
„Tato operace není vyhlášením války a nemá za cíl eskalaci,“ uvedl Sálim Chanbaší. „Jde o zodpovědný preventivní krok, který má za cíl odstranit zbraně a zabránit chaosu a tomu, aby byly základny využívány k podrývání bezpečnosti v Hadramaútu,“ uvedl.
Podle vysokého představitele STC Amra Bajda operace mírová nebyla. „Saúdská Arábie vědomě uvedla mezinárodní společenství v omyl, když oznámila mírovou operaci, kterou nikdy neměla v úmyslu udržet v míru. Dokazuje to skutečnost, že o několik minut později provedla sedm náletů,“ napsal Bajd na síti X.
|
Izraelský útok pohřbil téměř celou vládu Húsíů, v Jemenu se demonstrovalo
Saúdská Arábie minulý týden separatisty vyzvala, aby se stáhli z východních provincií Hadramaút a Mahra, které v prosinci ovládli. STC se zbraní a základen vzdát odmítá.
Bývalý guvernér Hadramaútu a zástupce STC Ahmad bin Braik v prohlášení uvedl, že se Saúdskou Arábií podporované síly přiblížily k táborům, ale separatisté se odmítli stáhnout, což vedlo ke vzdušným úderům.
Saúdskoarabský velvyslanec v Jemenu Muhammad Džábir uvedl, že STC zabránila delegaci saúdskoarabských vyjednavačů přistát v Adenu, ačkoliv jednání bylo domluveno s některými členy STC.
V Jemenu od roku 2014 trvá občanská válka. Separatisté z Jižní přechodné rady v ní po boku vládních sil bojují proti povstaleckým Húsíjům, zároveň ale usilují o nezávislost jižního Jemenu a ovládají většinu území více než čtyřicetimilionové země, především oblasti na jejím jihu a východě. Jižní Jemen byl samostatnou zemí v letech 1967 až 1990.
|
30. prosince 2025