Oproti předchozímu veřejnému odhadu nákladů na válku s Íránem aktuální vyčíslení narostlo o dalších osm miliard dolarů, upozorňuje Reuters. Hegseth zdůraznil, že suma už zahrnuje i očekávané náklady až do 30. září.
Boje, které rozpoutaly USA a Izrael na konci února společnými údery na Írán, pokračují s různou intenzitou pátým měsícem.
Šéf Pentagonu také připustil, že bez naléhavého navýšení financí pro armádu bude nutné omezit vojenský výcvik. „Současný i budoucí výcvik budou muset být omezeny, pokud se nám nepodaří uspokojit naše rozpočtové potřeby, a to naléhavě,“ řekl Hegseth v odpovědi na dotaz republikánské senátorky Susan Collinsové ohledně možného dopadu nedostatečného financování.
Podle Reuters to bylo poprvé, co Hegseth, který předstoupil před senátní rozpočtový výbor spolu s náčelníkem generálního štábu Danem Cainem, veřejně čelil otázkám zákonodárců od doby, kdy americká armáda začátkem tohoto měsíce obnovila operace proti Íránu.
Přes 500 vojáků USA zraněných, 18 mrtvých
Počet zraněných amerických vojáků ve válce proti Íránu je pak přes 500. Píše to agentura AP s odkazem na armádní zdroj. Podle AP to je o něco více, než kolik uvádí oficiální systém amerického ministerstva války. Americký prezident Donald Trump v úterý uvedl, že v souvislosti s boji padlo 18 amerických vojáků.
Počty raněných a mrtvých amerických vojáků začaly znovu výrazněji růst poté, co Spojené státy na začátku července obnovily širší údery na Írán. Teherán na to odpovídá odvetnými útoky na americké základny v okolních státech.
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Desátá noční vlna útoků na Írán v řadě. Američané cílili na velitelská stanoviště
Pentagon v noci na středu oznámil identitu amerického vojáka, který zemřel v pátek při íránském úderu na Jordánsko. Podle agentur se jedná o třetí oběť tohoto úderů. Americké úřady dříve evidovaly vojáka jako pohřešovaného. Od začátku války s Íránem tak zemřelo 18 amerických vojáků, píše agentura AP. Americký prezident Trump se ve středu zúčastní návratu do USA s vojenskými poctami pozůstatků amerických vojáků, kteří zahynuli na Blízkém východě, uvedl podle agentury Reuters Bílý dům.
Podle předchozích údajů íránských úřadů americké a izraelské údery od února v Íránu zabily přes 3500 lidí. Údaj nerozlišuje mezi vojáky a civilisty.