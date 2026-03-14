KLDR odpálila balistické střely v době, kdy USA přesouvají zbraně z Jižní Koreje do Íránu

KLDR v sobotu odpálila z východního pobřeží více než deset balistických střel, které dopadly do moře. Spojenci předtím zahájili jedenáctidenní cvičení Freedom Shield (Štít svobody). Američané podle místních médií stahují některé své zbraně z Jižní Koreje, aby posílily svou pozici v Íránu.
Severní Korea vypustila další dvě balistické rakety. (27. ledna 2022)

Severní Korea vypustila další dvě balistické rakety. (27. ledna 2022) | foto: Reuters

Jižní Korea a Spojené státy pořádají vojenské cvičení Freedom Shield v...
Stalo se tak poté, co sestra severokorejského vůdce Kim Jo-čong v úterním prohlášení kritizovala USA a Jižní Koreu za uspořádání společného vojenského cvičení a varovala, že jakékoli ohrožení bezpečnosti KLDR bude mít vážné následky.

Jihokorejská armáda uvedla, že rakety Severokorejci odpálili z oblasti v Sunanu, kde se nachází mezinárodní letiště v Pchjongjangu, a doletěly asi 350 kilometrů, než spadly do moře.

Armáda sousední země posílila sledování a udržuje pohotovost proti možným dalším odpalům, přičemž úzce sdílí informace s USA a Japonskem.

Podle japonského ministra obrany Šindžira Koizumiho zbraně dopadly mimo výlučnou ekonomickou zónu země a nezpůsobily žádné škody na letadlech ani lodích.

Írán to nestihl, my ano. Kim na mušce USA vrhne všechny síly do jaderného zbrojení

K odpalům došlo v době, kdy americká a jihokorejská armáda provádějí své každoroční jarní cvičení, do nichž jsou zapojeny tisíce vojáků. Trumpova administrativa však zároveň vede válku s Íránem, což může mít vliv na bezpečnost i na Korejském poloostrově.

USA přesouvají zbraně z Jižní Koreje do Íránu

Válka na Blízkém východě již vyvolala obavy z možných bezpečnostních selhání v Jižní Koreji, jak informují místní média, která s odvoláním na záznamy z bezpečnostních kamer a další snímky spekulují, že USA přesouvají některé prostředky protiraketové obrany rozmístěné v zemi, aby podpořily operace proti Íránu. Jihokorejský prezident I Če-mjong tuto informaci nepotvrdil ani nevyvrátil.

Kancelář prezidenta zároveň uvedla, že případné přemístění amerických vojenských prostředků neovlivní obrannou pozici spojenců vůči jaderně vyzbrojené Severní Koreji, přičemž poukázala také na konvenční vojenskou sílu Jižní Koreje. Již dříve poskytla podobnou odpověď na zprávy o možném přemístění protiraketových systémů Patriot z Jižní Koreje.

Čína nechala Íránce ve štychu. Třese se o ropu, ale doufá, že USA vykrvácejí

K odpalům došlo několik hodin poté, co se jihokorejský premiér Kim Min-sok, druhý nejvyšší představitel v Soulu po Im, setkal ve Washingtonu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a vyjádřil naději na obnovení diplomatických vztahů mezi Washingtonem a Pchjongjangem.

Prezident I usiluje o zlepšení mezikorejských vztahů a někteří z jeho nejvyšších představitelů uvedli, že Trumpova plánovaná návštěva Číny, která začne 31. března, by mohla otevřít prostor pro dialog s Pchjongjangem.

V Jižní Koreji působí asi 28 500 amerických vojáků. Jihokorejské ministerstvo zahraničí tento týden uvedlo, že armády USA a Jižní Koreje diskutují o možném přesunu některých amerických protiraketových systémů Patriot z jihokorejského území do oblasti Blízkého východu, kde Írán v odvetě na izraelsko-americké údery od konce února útočí na cíle v okolních arabských zemích.

Zmařené naděje na dialog s Washingtonem

Sobotní odpaly však tyto naděje zřejmě zmařily a signalizovaly vzdor Pchjongjangu, který v posledních měsících ztvrdil svůj postoj vůči Soulu a naléhal na Washington, aby upustil od požadavků na jaderné odzbrojení jakožto předběžné podmínky pro jednání.

Severní Korea již dlouho popisuje cvičení spojenců jako nácvik invaze a často je využívá jako záminku k eskalaci vlastních vojenských demonstrací nebo testování zbraní.

Kim Čong-un hrozí zničením Jižní Koreji. S USA promluví za svých podmínek

Sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una v úterý kritizovala Washington a Soul za to, že pokračují ve svých cvičeních v nebezpečném okamžiku pro globální bezpečnost, a varovala, že jakékoli ohrožení bezpečnosti Severní Koreje přinese „strašné následky.“

Kimová: Bezohledné činy mezinárodních zločinců

Aniž by se přímo zmínila o válce v Íránu, Kim Jo-Čong uvedla, že cvičení USA a Jižní Koreje podkopávají regionální stabilitu v době, kdy se globální bezpečnostní struktura „rychle hroutí a v různých částech světa vypukají války kvůli bezohledným činům nehorázných mezinárodních zločinců“

Severokorejské ministerstvo zahraničí vydalo samostatná prohlášení, v nichž odsoudilo společné útoky USA a Izraele na Írán a vyjádřilo podporu novému nejvyššímu vůdci Teheránu, Modžtabovi Chameneímu.

Nehorázní zločinci! Kimova sestra se kvůli vojenským manévrům obula do USA

Jedenáctidenní cvičení Freedom Shield, které potrvá do 19. března, je jedním ze dvou každoročních velitelských cvičení prováděných armádami Spojených států a Jižní Koreje.

Cvičení, která jsou z velké části simulována na počítači, jsou navržena tak, aby otestovala společné operační schopnosti spojenců a zároveň zahrnovala měnící se válečné scénáře a bezpečnostní výzvy. Freedom Shield bude doprovázet program terénního výcviku s názvem Warrior Shield (Válečnický štít).

Severní Korea opakovaně odmítla výzvy Washingtonu a Soulu k obnovení diplomatických jednání zaměřených na omezení jejího jaderného programu. Jednání v roce 2019 ztroskotala po krachu druhého summitu Kim Čong-una s Trumpem během jeho prvního funkčního období.

Kim učinil Rusko prioritou své zahraniční politiky a vyslal tisíce vojáků a velké množství vojenského vybavení na podporu moskevské války na Ukrajině, pravděpodobně výměnou za pomoc a vojenskou technologii.

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

V kauze Epstein vydali dokumenty týkající se obvinění Trumpa ze zneužití nezletilé

Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince...

Americké ministerstvo spravedlnosti ve spisech o sexuálním predátorovi Jeffreym Epsteinovi zveřejnilo dokumenty Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) související s obviněním, že prezident Donald...

Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě

Ria Kuykenová se ocitla v medvědích spárech. Pimmy se jí zakousl do levé paže,...

V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Východ Česka zasáhne silný vítr. Výstraha platí pro sedm krajů

Ilustrační snímek

Ve východní polovině ČR bude v sobotu foukat vítr, který může v nárazech dosáhnout rychlosti až 70 km/h, na horách až 90 km/h. Výstraha platí do 18 hodiny, večer vítr zeslábne. Informoval o tom v...

14. března 2026  10:32

Nezaměstnanost dál roste, nejvíc volných míst má Praha. Generaci Z drtí stres

Generální ředitelství Úřadu práce České republiky v pražských Holešovicích.

Podíl lidí bez práce roste, rekordních hodnot z doby doznívající recese z konce roku 2013 ale stále nedosahuje. Průměrný věk lidí bez uplatnění dosahuje 42 let, nadpoloviční většinu představují ženy....

14. března 2026  10:31

Při požáru bytovky v Plzni zemřela žena, dva policisté se nadýchali kouře

Ilustrační snímek

Při pátečním požáru bytového domu v plzeňské Smrkové ulici zemřel člověk. Hasiči evakuovali dvě patra domu. Při odpoledním zásahu se dva policisté nadýchali kouře. Hořet začalo v šestém patře...

14. března 2026  10:20

Začal další ročník Comic-Conu v Praze. Úvodní den patřil herci Mikkelsenovi

Dánský herec Mads Mikkelsen v pátek zahájil sedmý ročník festivalu popkultury...

V zaplněném hlavním sále v O2 universum v Praze v pátek odpoledne pořadatelé zahájili sedmý ročník festivalu. Organizátoři festivalu popkultury Comic-Con Prague letos očekávají rekordní návštěvnost....

13. března 2026  18:20,  aktualizováno  14. 3. 9:53

KLDR odpálila balistické střely v době, kdy USA přesouvají zbraně z Jižní Koreje do Íránu

Severní Korea vypustila další dvě balistické rakety. (27. ledna 2022)

KLDR v sobotu odpálila z východního pobřeží více než deset balistických střel, které dopadly do moře. Spojenci předtím zahájili jedenáctidenní cvičení Freedom Shield (Štít svobody). Američané podle...

14. března 2026  9:39

Po srážce s rychlíkem zemřel v Trutnově člověk, provoz na trati je přerušen

V Bakově nad Jizerou vlak táhl zaklíněného muže. (19. prosince 2021)

Po srážce s rychlíkem zemřel v sobotu ráno v Trutnově člověk. Provoz na trati je v úseku mezi trutnovským hlavním nádražím a Teplicemi nad Metují přerušen.

14. března 2026  9:23

KOMENTÁŘ: Trauma z války v Íránu promění Perský záliv. Ekonomicky i vojensky

Šíitští muslimové truchlí nad smrtí íránského nejvyššího duchovního vůdce...

I kdyby válka v Íránu rychle skončila, už nyní je jasné, že zásadním způsobem promění politiku, ekonomiku i bezpečnost v zemích Perského zálivu. Co všechno už nebude jako dřív, rozebírají ekonomové...

14. března 2026

Už za Bati chtěli ve Zlíně nové reprezentativní nádraží. Dodnes nestojí

Pro Ladislavu Horňákovou je výstava Neuskutečněné vize firmy Baťa poslední,...

Je pozoruhodné, že některé věci, které Zlíňany trápily už před devadesáti lety, jsou stále nedořešené. Třeba vlakové nádraží, které dnes patří k nejpalčivějším problémům města, považovali už v...

14. března 2026

Billie Eilish míří do filmu. Zpěvačka bude hvězdou adaptace slavného románu

Billie Eilish na cenách Grammy v Los Angeles (1. února 2026)

Americká zpěvačka a dvojnásobná držitelka ceny Oscar Billie Eilish se chystá na svou první velkou filmovou roli. Stane se hlavní hvězdou připravované filmové adaptace románu Pod skleněným zvonem od...

14. března 2026  8:44

Íránský uran přesuňte k nám, navrhnul Putin Trumpovi. Ten to odmítl

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...

Ruský prezident Vladimir Putin tento týden v telefonátu se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem navrhnul přesun íránského obohaceného uranu do Ruska jako součást možné dohody o ukončení války...

14. března 2026  8:31

Orlici někdo provrtal broky, přesto vyvedla mladé. Teď Toničku zabila sokyně

Orlice Tonička zemřela po souboji s jinou samicí orla skalního, která ji chtěla...

Dvakrát už mohla být orlice Tonička mrtvá. Poprvé, když přišla na svět jako mladší mládě z páru, protože u orlů skalních je zvykem, že starší sourozenec zabije mladšího. Podruhé, když ji před...

14. března 2026  8:27

Netanjahu mi vyhrožuje, ale já nezemřu. Válka bude dlouhá, řekl šéf Hizballáhu

Izraelské údery na libanonský Bejrút a tamní hnutí Hizballáh (13. března 2026)

Šéf militantního libanonského hnutí Hizballáh Naím Kásim v pátečním večerním projevu pohrozil izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, že by se měl obávat o vlastní osud, a zdůraznil, že on sám...

14. března 2026  8:26

