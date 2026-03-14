Americký prezident Donald Trump na síti Truth Social napsal, že údery na íránském ostrově Charg, který je klíčovým centrem pro vývoz ropy, byly jedny z nejničivějších náletů „v dějinách Blízkého východu“ a zcela zničily veškeré vojenské cíle na ostrově.
„Rozhodl jsem (prozatím) nezničit ropnou infrastrukturu na tomto ostrově. Pokud by však Írán nebo kdokoli jiný podnikal jakékoliv kroky, které by narušily volnou a bezpečnou plavbu Hormuzským průlivem, okamžitě toto rozhodnutí přehodnotím,“ napsal Trump. Průlivem běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.
Podle íránské tiskové agentury Fars zatím zmiňovaná ropná infrastruktura skutečně poškozena nebyla. Na ostrově o rozloze 20 kilometrů čtverečních nicméně zaznamenali nejméně 15 explozí a údery zasáhly protivzdušnou obranu, námořní základnu, hangár pro helikoptéry i kontrolní věž letiště.
Americká televizní stanice CNN ověřila záběry zveřejněné Bílým domem a potvrdila zasažení ostrovního letiště a tamní přistávací dráhy. Americký deník The Washington post pak cituje Trumpova poradce Michaela Rubina, který se podle deníku podílel na tom, aby přesvědčil šéfa Bílého domu o nutnosti útoku na ostrov. Podle Rubina bombardování „připravuje půdu pro obsazení ostrova“, pokud by Trump vydal příslušný rozkaz.
|
Íránské ozbrojené síly v reakci na Trumpova slova uvedly, že jakýkoliv útok na íránskou energetickou infrastrukturu povede k útokům na infrastrukturu ropných společností, které v regionu spolupracují se Spojenými státy.
„Pokud by Američané udeřili také právě na ropnou infrastrukturu ostrova, íránská ekonomika se zhroutí na roky,“ napsal redakci iDNES.cz hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
|
„Teherán nechává proplout prakticky jen svá plavidla – případně třeba indická. Zhusta jde o lodě, které vezou náklad právě z Chargu, často do Číny. Na Chargu se sbíhají ropovody z íránských ropných polí, načež je tam ropa uskladněna, než ji naloží na supertankery, aby mohla putovat hlavně do Číny,“ dodal.
Neklidná je nejen Čína a Japonsko
Právě Peking je dle expertů vývojem na Blízkém východě velmi znepokojený, neboť z tohoto regionu k asijské velmoci proudí téměř polovina jejích veškerých importů ropy, konkrétně z Íránu pak 11 procent. A „potí se“ také Japonsko, které od zemí Perského zálivu kupuje téměř veškerou svou ropu.
To je s nadsázkou řečeno vidět i na zdravotním stavu běžně čilé japonské premiérky Sanae Takaičiové, kterou nedávno zachytily kamery, jak bojuje se svým tělem a nemůže se zvednout z křesla při projevu v parlamentu.
Obavy z dlouhodobějšího narušení dopravy v Hormuzském průlivu pak v celosvětovém kontextu vedly k výraznému nárůstu cen ropy. Severomořská ropa Brent uzavřela páteční obchodování nad 103 dolary za barel. Za týden zdražila o více než 11 procent.
Neil Quilliam z britského think-tanku Chatham House deníku The Guardian před několika dny řekl, že po útoku na ostrov Charg by se mohly ceny ropy vyšplhat až ke 150 dolarům za barel.
Pro srovnání, v důsledku ruské vojenské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se ceny ropy dostaly maximálně ke 130 dolarům za barel. Kovanda upozornil, že cena pohonných hmot v Česku tehdy vzrostla do blízkosti 50 korun za litr. „Takový cenový vývoj v ČR by se tedy mohl zopakovat, pokud nakonec Američané na Charg udeří plošněji – nejen na tamní vojenské cíle,“ doplnil.
Samotný Írán disponuje i dalším ropným terminálem v Jasku, který leží v Ománském zálivu, mimo Hormuzský průliv. Terminál Íránci otevřeli v roce 2021 a před vypuknutím konfliktu jej využívali jen v omezené míře. V posledních týdnech se stal klíčovou alternativou k terminálu v Chargu. Má však omezenou kapacitu – dokáže naložit přibližně jeden milion barelů denně, což je polovina kapacity v Chargu.
Samotný ostrov Charg byl cílem útoků už v dávných letech. V letech 1984 a 1985 v dobách íránsko-irácké války irácké bombardéry zaútočily na ostrov a lodě obsluhující jeho přístavy. Aby narušily hlavní ekonomickou tepnu Íránu.
Ostrov Charg (červeně) a terminál v Jasku (modře)
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz