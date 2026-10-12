Ukrajinské údery vyřadily „ruský Google“. Boti a trollové v zahraničí utichli

K prudkému propadu došlo po sérii tří po sobě jdoucích ukrajinských úderů. První útok 8. října zasáhl datacentrum v ruském Sasovu, kde byly dva superpočítače. To srazilo provoz botů zhruba na polovinu. Následné zásahy větších komplexů v Kaluze a Vladimiru pak vyřadily z provozu klíčové servery společnosti přezdívané „ruský Google“.
Výpadky tvrdě zasáhly i běžný ruský internet. Podle monitorovací organizace NetBlocks a ukrajinských médií hlásí problémy více než 80 různých platforem a služeb.
Mimo provoz se ocitly nejen cloudové systémy a hlasová asistentka Alisa, ale služby včetně bankovních aplikací, rozvážek či taxíků. Rusům navíc chybí alternativa, neboť síť Starlink v zemi nefunguje a ruský projekt Rassvet provázejí technické nezdary.
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Ukrajinci udeřili na datové centrum „ruského Googlu“, weby postihl výpadek
„Když naše útoky zasáhly datová centra Yandexu, najednou byla atmosféra na sociálních sítích mnohem příjemnější,“ řekl prezident Zelenskyj během svého projevu na bezpečnostní konferenci NATO ve Varšavě, jíž se účastnil prostřednictvím videohovoru.
„Bylo tam méně nenávisti, méně rozporů a méně provokací. Protože tam bylo méně botů. A je dost jasné, odkud se tito boti brali,“ komentoval. Spojení botů s Yandexem podle něj dokazuje, že Evropa v konfliktu není tím, kdo vytváří problémy.
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Falešné profily, weby a automatizované účty mohou sloužit i k šíření organizované dezinformační kampaně na našem území. „(...) Pokud to zasáhlo i kremelské trollí farmy, možná konečně dostanou na sociálních sítích více prostoru skuteční lidé,“ komentoval to na síti X český europoslanec Tomáš Zdechovský.
V pondělí nepublikovaly zprávy ani některé dezinformační weby působící na českém území. Například web AC.CZ běžně vydává tři články denně, avšak do vydání tohoto článku nepublikoval během pondělí žádný.
Údery na civilní a polocivilní datacentra Kyjev reaguje na obdobné ruské zásahy ukrajinské digitální sítě. Zda je ochromení ruských botů pouze dočasné, bude záviset na tom, jak rychle se Yandexu podaří servery a napájení fyzicky obnovit.