Města plná mrtvol. Rusko nechce platit za padlé vojáky, těla nechává na bojišti

Michail Čerkasov si odpykával trest ve vězení. Sedm let si odseděl a za rok měl být už propuštěn. Jenže musel narukovat do armády, kde po dvou a půl měsících zemřel 19. června v boji u Bachmutu. „Nejdřív jsem jim nevěřila, ale když mi poslali peníze z jeho karty, pochopila jsem, že je to pravda,“ svěřila se pro Rádio Svobodná Evropa jeho matka Polina. O smrti syna se dozvěděla od jeho spolubojovníků.

Podle nich tělo jejího syna zůstalo ležet na bojišti. Ministerstvo obrany ho prý zpět do Ruska nepřeveze, protože by se to nevyplatilo. Pokud totiž vojákovo tělo vrátí pozůstalým, bude muset podle dekretu ruského prezidenta rodině zaplatit odškodné.

„Nežádám odškodné, jen mi přivezte to tělo,“ prosí Polina ruské úřady a sní o tom, že svého syna pohřbí „lidským způsobem“. Na místním vojenském odvodním oddělení jí řekli, že o Michailovi nemají žádné informace – ani že je nezvěstný v boji, ani že zemřel. Polina se také nemůže dovolat k jednotce, kde sloužil.

„Říkají mi, že mám napsat na prokuraturu nebo do Rostovské oblasti. Ale kvůli tomu musím jet do města pro právníka, aby mi pomohl napsat. Tady na vesnici se nemám na koho obrátit, naše vesnice je malinká,“ říká Michailova matka.

Ruský prezident Vladimir Putin v lednu slíbil, že rodinám zabitých vojáků vyplatí pět milionů rublů (zhruba 1 227 000 korun). Vojáci, kteří jsou na bojišti zraněni nebo utrpí trauma, dostanou podle legislativy z března 2022 tři miliony rublů (zhruba 736 000 korun).

Márnice ve Svatově jsou přeplněné. Městem se šíří nesnesitelný zápach

Válka na Ukrajině si stále vybírá svou daň na jedné i druhé straně. Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny v neděli na sociálních sítích informoval o situaci v Ruskem okupovaném městě Svatovo v Luhanské oblasti. Bojové operace ukrajinských sil výrazně zvýšily ztráty v jednotkách okupačních sil. To však vyvolává další problém. Márnice jsou plné těl ruských vojáků.

Obyvatelé města Svatove se potýkají se silným zápachem rozkládajících se mrtvol. Důvodem je nedostatek skladovacích prostor pro těla padlých ruských vojáků. Márnice jsou přeplněné a ruská armáda již týden neodvezla mrtvé z místních márnic. „Kvůli tomu je ve městě nesnesitelný zápach mrtvol,“ hlásí generální štáb ukrajinských ozbrojených sil.