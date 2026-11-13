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Kreml kupí požadavky. Chce Finsko mimo NATO či federaci v Moldavsku

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  15:50
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Ruská představa o nové bezpečnostní architektuře Evropy se zdá být stále radikálnější, jak ukazují nové informace z jednání v Abú Zabí. Podle německého bulvárního deníku Bild ruská delegace neoficiálně předala EU požadavky, které zasahují do suverenity dalších šesti evropských států.
Ruský diktátor Vladimir Putin v Kremlu přijal americké vyjednavače Jareda Kushnera a Stevea Witkoffa. (12. listopadu 2026)
Náčelník hlavního ředitelství Generálního štábu ruských ozbrojených sil Igor Kostjukov a Vladimir Medinskij, poradce ruského prezidenta Vladimira Putina. (10. listopadu 2026)
Ruský diktátor Vladimir Putin v Kremlu přijal americké vyjednavače Jareda Kushnera a Stevea Witkoffa. (12. listopadu 2026)
Poradce ruského prezidenta Vladimira Putina a vedoucí delegace Vladimir Medinskij hovoří s Michailem Galuzinem, náměstkem ruského ministra zahraničních věcí, během mírových jednání v Abú Zabí. (10. listopadu 2026)
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Jedním z bodů je požadavek na vystoupení Finska z NATO, píše německý deník. Skandinávská země se přitom členem Aliance stala teprve v roce 2023 právě v reakci na ruskou plnohodnotnou invazi na Ukrajinu.

Moskva zároveň žádá, aby se Severoatlantická aliance vzdala svých vojenských základen v Lotyšsku, Litvě a Estonsku.

Ukrajina jako záminka k překreslení Evropy. Rusko už se svými plány netají

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov nicméně požadavek ohledně Finska vzápětí popřel s tím, že o ničem takovém se na jednáních „rozhodně nemluvilo“.

Ruské nároky se dotýkají i států mimo Alianci. Moskva podle uniklých informací navrhuje přetvořit Moldavsko na federaci skládající se z vlastního moldavského území, proruského Gagauzska a separatistického Podněstří.

Je podle vás Rusko natolik významný stát, aby si mohlo klást podobné požadavky?

Pokud by se Moldavsko v budoucnu rozhodlo vstoupit do Evropské unie, Gagauzsko i Podněstří by podle tohoto plánu musely dostat právo uspořádat referenda o nezávislosti.

Ruští vyjednavači údajně nabídli stažení ruských jednotek z Podněstří. Kladou si ale podmínky jako například ústupky ohledně šesti evropských zemí (tedy Finska, pobaltských států, Moldavska a samotné Ukrajiny), včetně ukrajinského vzdání se části Doněcké a Luhanské oblasti a demilitarizaci přístavů v Oděse a Mykolajivu.

Moskva údajně rovněž slibuje odstranění jaderných zbraní z Běloruska a závazek nerozmisťovat tam rakety středního doletu. Zdroje Bildu však upozorňují, že v diplomacii Rusové nejsou jednotní. Mají několik vyjednávacích skupin a není zcela zřejmé, do jaké míry tyto konkrétní body podporuje sám Vladimir Putin.

Vrátí se nám každý centimetr. Ukrajina je prasklý vřed, soudí ruský šéfvyjednavač

Evropané u stolu

Nové detaily z jednání ukazují jasněji dlouhodobou strategii Moskvy. Tedy že konflikt na Ukrajině a vyjednávání o míru slouží k překreslení evropských sfér vlivu.

„Ukrajina je zkrátka místem, kde tento vřed konečně praskl,“ prohlásil po mírových rozhovorech v Emirátech dlouholetý Putinův poradce Vladimir Medinskij. Současný bezpečnostní systém funguje podle jeho slov špatně a musí být zcela přebudován tak, aby odpovídal „nové realitě“.

Prosím, žádná překvapení, žádá Trumpa Merz. Nevidí důvod jednat s Rusy o Evropě

Američtí vyjednavači Jared Kushner a Steve Witkoff již dříve Rusům sdělili, že pokud chtějí o bezpečnosti kontinentu jednat vážně, musí k debatám přizvat i evropské zástupce. To se Rusům zpočátku nezamlouvalo.

Podle všeho však američtí zprostředkovatelé nakonec na zapojení Evropanů trvají a právě jim měly být kontroverzní požadavky na odchod Finska z NATO a federalizaci Moldavska předány.

EU už vyjednavače s Rusy má. Opět ale naráží na nedotaženou integraci
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