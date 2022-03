Fiasko s Finy, facky u Černého moře, Afghánistán. Dějiny marných ruských výbojů

Snaha ovládnout co nejvíce území na západě, neustálý strach z napadení, touha po nezamrzajících přístavech. To vše byly v minulosti důvody rozpínavosti Ruska. Během své historie se pustilo do mnoha riskantních vojenských operací. Ta poslední, právě probíhající válka na Ukrajině, se nevyvíjí způsobem, jakým Moskva zřejmě očekávala. Rusko ale narazilo i v minulosti. Přinášíme výběr některých vojenských kampaní, které se mu nevydařily.