Nacisty v Polsku mohl zastavit mír, nebyla by druhá světová, zaznělo z Maďarska

Náčelník generálního štábu maďarské armády Böröndi v rozhovoru pro veřejnoprávní maďarskou televizi prohlásil, že „v roce 1939 začala německo-polská válka jako lokální (konflikt)“. „Nezastavilo se to mírovými jednáními a eskalace vedla ke druhé světové válce,“ citoval ho portál TVP World .

Polský velvyslanec v Budapešti Sebastian Kęciek.

Na to okamžitě zareagoval polský velvyslanec Kęciek, který ve svém otevřeném dopise novému šéfovi maďarské armády napsal, že jeho slova jsou překrucováním historie.

„Obviňování mé země ze spoluúčasti na eskalaci globálního konfliktu je pro nás nepřijatelným překrucováním historie, a tato slova by neměla být pronesena zejména zástupcem blízkého spojence,“ uvedl Kęciek.

S výroky Böröndiho nesouhlasí ani hlasy v Maďarsku, které upozorňují, že podle národních osnov není tvrzení správné, jelikož je dobře známo, že Německo se od samého počátku připravovalo na světovou válku. „Dalším cílem Německa bylo Polsko. Ukázalo se, že Hitler plánoval nejen připojit ke své říši německy obydlená území, ale připravoval se na válku, která ohrožovala celou Evropu,“ napsal portál Daily News Hungary s odkazem na učebnici dějepisu.

Poučení z historie

Kęciek také poukázal na paralely mezi tehdejšími událostmi a současností. „Stojíme tváří v tvář rozsáhlé, nevyprovokované a protiprávní agresi Ruska proti Ukrajině. Evropa by se měla poučit z druhé světové války a solidárně se postavit na správnou stranu dějin, na stranu oběti, nikoli agresora. Jen tak můžeme v Evropě vytvořit trvalý mír. Historie by neměla být využívána k podkopávání naší jednoty.“

Polský velvyslanec pak na závěr dopisu dodal, že by rád generálovi připomněl, že Maďarsko v roce 1939, kdy bylo spojencem Německa, odmítlo Berlínu při útoku na Polsko pomoci. „Raději bych vyhodil do povětří naše železnice, než abych se účastnil invaze do Polska,“ uvedl hrabě Pál Teleki, tehdejší předseda vlády Maďarského království.

Německému útoku na Polsko předcházel pakt Molotov-Ribbentrop z 23. srpna 1939, v jehož tajném dodatku si Adolf Hitler a sovětský vůdce Josif Vissarionovič Stalin rozdělili sféry vlivu ve východní Evropě. Německo zaútočilo na Polsko 1. září, invaze SSSR z východu začala 17. září. Za začátek druhé světové války je v Rusku považován až červen 1941, kdy Německo zaútočilo na SSSR.

Pošramocené spojenectví

Donedávna silné spojenectví mezi Maďarskem a Polskem bylo po začátku války na Ukrajině pošramoceno odlišným postojem k Rusku. Maďarský premiér Viktor Orbán totiž odmítl ruské počínání přímo odsoudit. Minulý rok například uvedl, že Maďarsko se od války „mezi dvěma slovanskými národy“ chce držet stranou. Poláci naopak mají podle něho pocit, že je to i jejich válka a že se jí téměř sami účastní.

„Naše vztahy s Maďarskem se hodně změnily kvůli maďarskému postoji k Ukrajině a Rusku, to je fakt. Kdysi jsme měli velmi silnou spolupráci na úrovni Visegrádské skupiny, nyní je mnohem menší,“ řekl polský premiér Mateusz Morawiecki. Varšava podle něj nyní více spolupracuje s Rumunskem a pobaltskými státy.