Řekl to americký ministr obrany Lloyd Austin a zdánlivě to nevypadá jako nic světoborného. Jenže to zní jako zásadní změna politiky i strategie.

Cíl je dál a mnohem širší, než byl.

Válka tak nenápadně zmutovala z bitvy o to, kdo ovládne Ukrajinu, do situace, která posouvá USA a Rusko víc proti sobě. Už nejde jen o to, aby Ukrajina zůstala ukrajinská, ale aby Rusko z pokusu udělat z ní ruský apendix vyšlo vojensky neschopné se na hodně dlouhou dobu zmátořit.