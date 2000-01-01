Národní promenádu ve Washingtonu zaplnilo 20 tisíc plyšových medvídků. Rozsáhlá instalace pod širým nebem připomíná tragické osudy ukrajinských dětí, které Rusko od začátku invaze nezákonně deportovalo ze zasažených území. Podle organizátorů z hnutí Razom for Ukraine a Americké koalice pro Ukrajinu symbolizuje každá z hraček jedno konkrétní dítě, kterému válka vzala domov a rodinu.
Akce se přímo u Kapitolu zúčastnila také ukrajinská vicepremiérka Olha Stefanišyna spolu s americkou demokratickou senátorkou Amy Klobuchar.
Podle senátorky Klobuchar představují tyto systematické únosy hrubé porušení ženevských úmluv a mezinárodní právo je musí trestat. Na snímku je ukrajinská vicepremiérka Olha Stefanišyna a americká demokratická senátorka Amy Klobuchar před plotem 20 tisíc plyšových medvídků ve Washingtonu.
Instalace medvídků má za cíl zvýšit mezinárodní tlak na identifikaci a návrat odvlečených nezletilých zpět k jejich zákonným zástupcům.
Ukrajinská strana v souvislosti s akcí upozornila, že číslo 20 tisíc odpovídá pouze oficiálně potvrzeným případům, zatímco skutečný počet unesených může být násobně vyšší.
Během týdne se k památníku připojila i široká veřejnost, lidé na symbolický plot na National Mall věšeli další plyšáky a vzkazy pro ukrajinské rodiny.
Moskva odvezla ukrajinské děti na nejméně 210 míst v Rusku a okupovaných území na Ukrajině, uvedla to loni Laboratoř pro humanitární výzkum americké Yaleovy univerzity (HRL). Ve většině lokalit se podle ní odehrává převýchova dětí, která zahrnuje kulturní, vlastenecké nebo vojenské programy, jež jsou v souladu s proruským postojem a optikou.
Mezinárodní trestní soud (ICC) v roce 2023 vydal zatykače na ruského prezidenta Vladimira Putina a zmocněnkyni Kremlu pro práva dětí Mariji Lvovovou-Bělovovou (na snímku) kvůli podezření z nezákonného odvlečení ukrajinských dětí do Ruska, což je válečný zločin.
Ukrajinským dětem, které byly uneseny okupační správou do Ruska, ruští úředníci tvrdí, že se jich vlastní rodiče zřekli.
Mnohé ukrajinské děti byly převezeny do Ruska poté, co se v létě roku 2023 zúčastnily táborů organizovaných v oblastech okupovaných ruskými silami. Na webu s názvem Děti války, kde mohou rodiče oznámit zmizení svého dítěte, se pátrá po 16 226 dětech.
Organizátoři strávili hodiny sestavováním instalace, která se skládá z malých červených, bílých a béžových medvídků.
Ruští představitelé opakovaně odmítli tvrzení o únosech s tím, že jejich vojáci pouze zachraňovali ukrajinské děti a pokud to bylo možné, neprodleně je vraceli zpět k jejich rodinám.
V srpnu 2025 napsala první dáma dopis ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi, v němž se zasazovala o návrat pohřešovaných dětí. Americký prezident Donald Trump uvedl, že tento dopis osobně předal během summitu obou lídrů na Aljašce.
Na akci přítomní zákonodárci napříč politickým spektrem se shodli na chvále první dámy Melanie Trumpové, která si z opětovného sjednocení ukrajinských rodin učinila osobní poslání.
