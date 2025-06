Izrael zapečetil tunel, kde zabil Sinvára. Nalil do něj tuny betonu

Válka v Izraeli Sledovat další díly na iDNES.tv

„Operaci provedla brigáda Golani v koordinaci se speciálními jednotkami a vojenskou rozvědkou. Na demolici podzemního zařízení, kde se nacházelo Sinvárovo tělo, se podílela i elitní ženijní jednotka Jahalom,“ oznámila v úterý izraelská armáda podle portálu Ynet.

Tunel nevyhodila do povětří, jak to dělá u mnoha dalších v Gaze, protože by to poškodilo zdravotnické středisko nad ním. „Operaci jsme provedli přesně a opatrně, aby nedošlo k poškození budovy nemocnice,“ dodala.

Při zaplavení tunelu asistovalo několik desítek nákladních automobilů a domíchávačů.

Izraelská armáda zabila Muhammada Sinvára 13. května při vzdušném úderu. Spolu s ním přišli o život také velitel brigády Hamásu v Rafáhu a velitel praporu Jižní Chán Júnis.

Muhammad Sinvár se stal faktickým vůdcem Hamásu v Gaze loni v říjnu poté, co izraelské jednotky zabily jeho staršího bratra Jahjáa.

Izraelská armáda dlouhodobě viní Hamás, že používá civilisty jako živé štíty a že svou infrastrukturu a řídicí střediska ukrývá do civilních objektů, jako jsou nemocnice či školy. Hamás to popírá.

Izrael vede proti Hamásu v Pásmu Gazy už 20 měsíců válku v odvetě za jeho teroristický útok ze 7. října 2023, kdy ozbrojenci hnutí a jeho spojenců v Izraeli pozabíjeli na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.

Odvetná ofenziva Izraele si od té doby podle úřadů řízených Hamásem vyžádala životy téměř 55 tisíc Palestinců, většinou žen a dětí. Izraelská armáda bez důkazů tvrdí, že zlikvidovala nejméně 20 tisíc příslušníků Hamásu či jiných teroristických skupin.