Fasáda hlavní budovy se částečně zřítila, nástupiště bylo na delší dobu vyřazeno z provozu. Z kolejí okolo se rázem stala jen hromada pokrouceného kovu.
Tento příběh je jedním z mnoha, které ukazují, že Rusko si v posledních měsících – poté co v mrazivém období doslova rozmlátilo tamní energetickou infrastrukturu – našlo na Ukrajině nový cíl pro svůj devastační válečný teror – vlaky a vůbec kompletní železniční infrastrukturu.
Její strategický význam nemohl velení invazní armády uniknout.
Už loni došlo k více útokům na železniční infrastrukturu (zhruba 1 200) než v předchozích dvou letech dohromady.