Rusové prolézají na Ukrajinu potrubím. Využívají i skútry, cesta trvá čtyři dny

„Vchody do potrubí se nacházejí v oblasti Lymanu Peršoho. K pohybu v potrubí se používají speciálně vyvinuté prkna na kolečkách a také elektrické skútry, kde to výška dovoluje,“ uvedl DeepState, který monitoruje pohyby fronty na Ukrajině.
Rusové k přesunu v potrubí vybudovali celou logistickou základnu. Dostat se do potrubí lze z vchodu v oblasti města Lyman Peršyj v Charkovské oblasti. Tímto způsobem se jim daří „dojít“ až k Radkivce, kam to trvá až čtyři dny. Celá trasa je proto vybavena místy k odpočinku a zásobami jídla.
Lyman Peršyj (červeně) a Radkivka (modře) nedaleko Kupjansku
Z Radkivky se ruské jednotky jižně k lesu, který mají pod kontrolou. Poté už jim nic nebrání v tom, aby došli až k železnici v Kupjansku. Celé tyto manévry způsobuje právě řeka Oskil mezi městy, kterou se Rusům dosud nepodařilo překonat. Z Kupjansku však byli vyhnáni už v roce 2023, kdy proběhla blesková ofenziva v Charkovské oblasti.
Monitorovací organizace DeepState, která je nevládní organizací, varuje, že už v samotném Kupjansku vznikly ruské pozice, ze kterých lze vypouštět na dálku řízené drony. Kupjansk podle údajů organizace je stále pod kontrolou ukrajinské armády.
I proto je podle DeepState důležité, aby se situace nepodcenila. Například organizace zmiňuje neprovedenou evakuaci a nemožnost podniknutí útoku na místa útočníků, protože ti mohou sdílet s místními obydlí.
S využitím potrubí k pronikání do týlu ukrajinské armády mají Rusové bohaté zkušenosti. Překonání řeky Oskil je třetím pokusem v řadě. Poprvé se tak stalo v Avdijivce a podruhé nedávno v Sudži v Kurské oblasti, odkud se Rusové snažili vytlačit ukrajinské jednotky.
Čtvrtý pokus údajného využití potrubí k proniknutí do Pokrovsku se rovněž šíří sociálními sítěmi. Nicméně DeepStatu se podařilo prokázat jeho falešnost. Jde právě o video z okolí Kupjansku.
Ukrajinský portál tsna.un zdůrazňuje, že Kupjansk má klíčový význam pro obranné linie v Charkovské oblasti. Poznamenává, že média přesto zdejšímu dění věnují mnohem menší pozornost než jiným ohniskovým oblastem.
Strategický význam Kupjansku spočívá v jeho roli dopravního a logistického uzlu, druhého největšího v Charkovské oblasti. Sbíhá se tu pět hlavních železničních tratí. Jeho ovládnutím by Rusové získali bezpečnou základnu pro logistiku, skladování a rozmístění vojsk. Poskytuje také potenciální výchozí bod pro další ofenzivy hlouběji na ukrajinské území, uvádí portál Euromaidan Press.