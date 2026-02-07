USA chtějí konec války do června, jinak vyvinou tlak na obě strany, řekl Zelenskyj

Spojené státy chtějí, aby Ukrajina a Rusko ukončily válku do června, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa podle něj pravděpodobně vyvine na obě strany v této souvislosti tlak. Američané také podle něj navrhli, aby se vyjednávací týmy Ukrajiny a Ruska setkaly příště v USA, pravděpodobně v Miami.
Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump v Davosu (22. ledna 2026)

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump v Davosu (22. ledna 2026) | foto: Profimedia.cz

„Američané navrhují, aby strany ukončily válku do začátku tohoto léta a pravděpodobně vyvinou na strany tlak přesně podle tohoto harmonogramu,“ řekl Zelenskyj v pátek novinářům, přičemž informace byly embargované do sobotního rána.

„Říkají, že chtějí udělat všechno do června. A udělají vše pro to, aby válku ukončili. Chtějí jasný harmonogram všech akcí,“ dodal ukrajinský prezident.

Američané také podle něj poprvé navrhli uspořádat další kolo třístranných rozhovoru na americké půdě. „Potvrdili jsme naši účast,“ uvedl dále Zelenskyj. Rozhovory by se podle něj mohly konat v Miami.

Něco by se mohlo stát, chválil si Trump rozhovory o válce na Ukrajině

Ukrajinci a Rusové společně s Američany jednali o možnostech ukončení války, kterou rozpoutalo Rusko svým vpádem do sousední země před téměř čtyřmi roky, v uplynulých týdnech dvakrát v Abú Zabí. Tento týden se Moskva s Kyjevem dohodla na další výměně vězňů. V klíčové o otázce týkající se území ale strany nedosáhly průlomu.

Z dřívějších vyjádření vyplývá, že Rusko jako podmínku pro ukončení bojů požaduje ovládnutí celého ukrajinského Donbasu, tedy i částí, které ruská vojska za čtyři roky své agrese nedokázala dobýt. Kyjev tato území vyklidit odmítá.

