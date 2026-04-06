„Pokud je Rusko připraveno přestat útočit na náš energetický sektor, budeme připraveni učinit totéž. A tento náš návrh - předaný Američany - byl sdělen ruské straně,“ uvedl Zelenskyj ve svém večerním projevu.
Ukrajinský prezident už dříve uvedl, že Ukrajina je připravena přistoupit na příměří během velikonočních svátků, případně k energetickému příměří.
Ukrajina se s pomocí Západu brání ruské agresi pátým rokem. Loni velikonoční příměří oznámil ruský prezident Vladimir Putin, ale o den později ruské ministerstvo obrany obvinilo Ukrajinu, že klid zbraní porušila. Zatímco katolíci a většina protestantů oslavili Kristovo vzkříšení v neděli, pravoslavní věřící tento svátek slaví o týden později.