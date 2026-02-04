Ve válce padlo kolem 55 tisíc ukrajinských vojáku, řada se pohřešuje, uvedl Zelenskyj

  22:32
Za téměř čtyři roky obrany proti ruské agresi padlo podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského kolem 55 tisíc ukrajinských vojáků, velký počet jich je pohřešován. Řekl to v rozhovoru s televizí France 2. Odhady západních odborníků o počtu padlých Ukrajinců ve válce vyvolané Ruskem jsou o poznání vyšší.
Vyjednavači Rustem Umerov and Andrij Hnatov seznámili ukrajinského prezidenta...

Vyjednavači Rustem Umerov and Andrij Hnatov seznámili ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s výsledky jednání v Miami. (23. prosince 2025) | foto: X - Volodymyr Zelenskyj

Generální tajemník NATO Mark Rutte s ukrajinským prezidentem Volodymyrem...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve Vilniusu v Litvě (25. ledna 2026)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (25. ledna 2026)
„Na Ukrajině je oficiálně počet padlých vojáků na bojišti - ať už profesionálů, nebo mobilizovaných - 55 tisíc. (K tomu se přidává) velký počet osob, které Ukrajina považuje za nezvěstné,“ citovala Zelenského agentura AFP. Kolik je nezvěstných, neuvedl.

Ukrajinský prezident vyjádřil přesvědčení, že pokud by Rusko chtělo dobýt východ Ukrajiny, muselo by obětovat dalších 800 tisíc vojáků.

„Potřebovali by na to minimálně dva roky s velmi pomalým postupem. Podle mého názoru tak dlouho nevydrží,“ míní představitel země, jejíž vyjednavači se nyní účastní třístranných americko-rusko-ukrajinských jednáních v Abú Zabí.

Ukrajina zárukám Západu nevěří. Na Rusy si už troufá sama, jako dikobraz

Hlavním bodem neshod podle AFP nadále zůstává otázka území. Moskva požaduje, aby se ukrajinské síly stáhly z oblastí, které mají stále pod kontrolou v Doněcké oblasti, jejíž velkou část Rusko okupuje. Ukrajina se naopak snaží o zastavení bojů na současné frontové linii.

Washingtonské Středisko pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) v lednu odhadlo, že ve válce dosud zemřelo 100 až 140 tisíc ukrajinských vojáků a 325 tisíc vojáků ruských. Další statisíce na obou stranách utrpěly zranění.

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Indonésanka dostala 140 ran holí za nemanželský sex, v bolestech omdlela

Mravnostní policie v indonéském Banda Acehu trestá 140 ranami holí ženu, která...

Mravnostní policie v indonéské provincii Aceh potrestala pár 140 ranami holí za to, že se dopustil nemanželského sexu a pití alkoholu. Žena při výkonu trestu v bolestech omdlela. Šlo zřejmě o jeden z...

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Andělskou tvář Meloniové zamazali barvou. Církev zasáhla v římské bazilice

Církev nechala odstranit z římské baziliky San Lorenzo in Lucina obličej...

Církevní úřady nechaly odstranit z římské baziliky San Lorenzo in Lucina obličej anděla, který po restaurátorském zásahu získal rysy podobné vizáži premiérky Giorgii Meloniové. Římský vikariát ve...

4. února 2026  21:50

Macronův poradce jednal s představitelem Kremlu Ušakovem, píšou média

Francouzský prezident Emmanuel Macron (vlevo) a jeho diplomatický poradce...

Zahraničněpolitický poradce francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a diplomat Emmanuel Bonne v úterý jednal v Moskvě s představiteli Kremlu. Podle zahraničních médií se setkal s poradcem ruského...

4. února 2026  21:23

Trump stáhne 700 agentů ICE z Minnesoty, tisíce jich mají nadále zůstat

Tom Homan, poradce Bílého domu pro otázky hranic, pořádá tiskovou konferenci ve...

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa stáhne z Minnesoty 700 federálních imigračních agentů, oznámil dnes Trumpův zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan na tiskové konferenci. Homan...

4. února 2026  20:56

OBRAZEM: Babiš se setkal s Meloniovou v paláci Chigi. Schůzku v Římě si pochvaloval

Český premiér Andrej Babiš (ANO) na setkání s italskou premiérkou Giorgiou...

Od naší zpravodajky v Itálii Předseda vlády Andrej Babiš se ve středu setkal s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Domluvili se na přípravě akčního plánu spolupráce mezi Českou republikou a Itálií. Babiš Meloniovou označil...

4. února 2026  20:39

Argentina chce vyslechnout exprezidenta Madura. Požádala USA o jeho vydání

Soudní kresba zachycující Nicoláse Madura u soudu v New Yorku (5. ledna 2026)

Argentinská justice požádala ve středu Spojené státy o vydání sesazeného venezuelského prezidenta Nicoláse Madura kvůli vyšetřování zločinů proti lidskosti. Maduro je zadržován v USA, které se ho...

4. února 2026  20:33

Vláda ustála hlasování o nedůvěře, nikdo z Babišovy koalice opozici nepomohl

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Kabinet Andreje Babiše hravě ustál hlasování o nedůvěře, k opozici se nepřidal ani jeden z poslanců koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, navíc opozičním stranám chybělo jejich vlastních osm poslanců....

4. února 2026,  aktualizováno  20:30

Trumpův styl je drsný, ale funguje. Rusové nedostanou nic, říká americký stratég

Premium
Americký bezpečnostní analytik a konzervativní politický komentátor James...

Pětadvacet let sloužil v americké armádě, má bohaté zkušenosti z tvorby bezpečnostní strategie USA. Dnes vyděšeným Evropanům vysvětluje, co od nich Donald Trump vlastně chce - kromě Grónska. „Spoustě...

4. února 2026

Na dálnici D1 se srazil kamion se dvěma dodávkami, provoz u Brna je přerušen

Ilustrační snímek

Nehoda kamionu a dvou dodávek zastavila ve středu po 17:30 dopravu na dálnici D1 na 174. kilometru ve směru na Brno. Policisté dopravu odklánějí na sjezdu číslo 168 u Devíti křížů ve směru na Domašov...

4. února 2026  19:46

Fyzik Hawking v intimním vztahu s dívkou? Spisy o Epsteinovi přinesly další jméno

Fotografie z fyzikální konference z roku 2006 na nedalekém ostrově, kterou...

Jméno světoznámého fyzika Stephena Hawkinga se v lednu 2024 objevilo v odtajněných soudních dokumentech spojených s případem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Nově zveřejněné dokumenty...

4. února 2026  19:37

VIDEO: Ukrajinské drony v akci. Ohnivé gejzíry šlehaly z železničních cisteren

U ruského Tambova hoří železniční cisterny s benzinem

Na nádraží ve městě Mičurinsk v ruské Tambovské oblasti vzplálo ve středu přinejmenším pět cisteren s benzinem, informovala ruská média. Podle ruských úřadů vlak s cisternami vykolejil. Stalo se tak...

4. února 2026  19:29

Za pokus o atentát na Trumpa na golfu na Floridě dostal muž doživotí

Ryan Wesley Routh, který se v neděli 15. září 2024 pokusil spáchat atentát na...

Muže, který údajně chtěl v roce 2024 zabít Donalda Trumpa na golfovém hřišti na Floridě, poslal ve středu soud na doživotí do vězení. Úmysl Ryana Routha během kampaně před prezidentskými volbami,...

4. února 2026  18:55,  aktualizováno  19:05

