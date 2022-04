Zelenskyj: Rusové se pokusí zakrýt stopy, obětí násilí může být víc

Podle Zelenského už teď existují informace, že počet obětí může být v Borodyance a některých dalších osvobozených městech ještě vyšší.

„V mnoha vesnicích osvobozených okresů Kyjeva, Černigova a Sumy dělali okupanti věci, které místní neviděli ani za nacistické okupace před 80 lety. Zodpovědnost za to určitě ponesou okupanti,“ řekl Zelenskyj.

V Buči bylo podle ukrajinského prezidenta zabito více než 300 lidí. Celkový počet obětí bude však nejspíš ještě vyšší.

Zelenskyj v souvislosti s událostmi posledních dní podtrhl důležitost novinářů, kteří dokumentují situaci v osvobozených ukrajinských městech.

„Novinářům poskytujeme maximální přístup do Buči a dalších osvobozených měst Ukrajiny,“ uvedl Zelenskyj.

„Máme zájem, aby tam byly tisíce novinářů. Co nejvíce! Aby svět viděl, co Rusko udělalo,“ řekl dále.

Zelenskyj také varoval, že se Rusko pokusí zakrýt stopy násilí spáchaného v Buči a dalších městech.

„Snaží se překroutit fakta. Ale stejně jako kdysi, ani teď se jim to nepodaří. Nebudou schopni oklamat celý svět,“ řekl ukrajinský prezident ve video projevu.

Zelenskyj na závěr také zopakoval svou prosbu, aby mu byly poslány další zbraně k boji proti ruským silám.

„Ukrajina musí získat všechny potřebné zbraně, aby co nejdříve vyhnala okupanty z naší země a osvobodila naše města. A kdybychom už dostali to, co jsme potřebovali – všechna letadla, tanky, dělostřelectvo, protiraketové a protilodní zbraně, mohli jsme zachránit tisíce lidí,“ dodal.