Zrychlete výrobu munice, než Rusko převezme iniciativu, vyzývá NATO členy

Zbrojařské závody v členských zemích by podle něho měly kvůli naléhavé ukrajinské potřebě zvýšit zejména produkci munice, aby mohly armády doplnit zásoby a poslat jí dostatek Kyjevu.

„Klíčové vybavení, jako je munice, palivo a náhradní díly, musí Ukrajina dostat dříve, než Rusko stihne převzít iniciativu na bojišti. Rychlost zachrání životy,“ prohlásil Stoltenberg.

Kvůli pokračující válce se podle něj ocitají pod tlakem armádní zásoby aliančních zemí, které musí zůstat dostatečné pro vlastní obranu. NATO proto podle Stoltenberga bude muset investovat do výrobních kapacit a navýšit zejména výrobu munice.

Součástí úterní diskuse bude podle něj také možnost, že by některá z aliančních zemí poskytla Kyjevu stíhací letouny, o které minulý týden při své první návštěvě Bruselu od začátku války žádal prezident Volodymyr Zelenskyj. Někteří politici nevylučují, že Ukrajině požadované stroje dodají, nebude to však podle nich v nejbližší době. Pokud by se k tomu některý stát skutečně rozhodl, neznamenalo by to přímé zatažení NATO do války, podotkl Stoltenberg.

Konkrétní potřeby ukrajinské armády probere s aliančními kolegy ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov. Ještě před jednáním NATO zasedne kontaktní skupina pro Ukrajinu vedená šéfem Pentagonu Lloydem Austinem. Ministři se podle Stoltenberga během dvoudenní schůzky začínající v úterý budou bavit i o navyšování výdajů na obranu nebo bezpečnosti balkánského regionu.

„Ofenziva už začala“

Šéf Aliance zdůraznil, že spojenci budou podporovat Ukrajinu, jak dlouho bude potřeba. Na otázku, zda podle něj Rusko chystá začátek velké ofenzivy na první výročí invaze 24. února, řekl, že už začala.

„Vidíme, že posílají další vojáky, další zbraně, další vybavení,“ konstatoval Stoltenberg. Ruský vůdce Vladimir Putin stále usiluje o ovládnutí Ukrajiny a nechce mír, dodal.

Alianční země v čele se Spojenými státy dlouhodobě poskytují Ukrajině zbraně včetně těžké techniky. Kyjev v minulých dnech získal například příslib doručení německých tanků Leopard 2.

Ukrajinská armáda se v současnosti brání ruským útokům na východě a vedení země volá po rychlejším doručení obranné techniky a munice.