Další mrtvý Američan na Ukrajině. Zabila ho nášlapná mina, byl z čety Wolverines

Podle nekrologu zveřejněného listem The Recorder byl Stephen Zabielski zabit v bojích 15. května. Zprávy o jeho smrti se v amerických médiích objevily v pondělí.

Četa Wolverines byla skupina dvanácti anglicky mluvících mužů s vojenskými zkušenostmi, která se skládala z jednoho Poláka, jednoho Kanaďana, dvou Britů a osmi Američanů.

V souvislosti s bitvou u Severodoněcku byla četa vyslána, aby odminovala cestu pro ukrajinská armádní vozidla k plánovanému rannímu útoku. Zabielskiho úkolem bylo tu noc hlídat ruskou linii s kolegou Garym, kvůli mlze se však útok odložil a oni tak museli držet pozice dalších 24 hodin.

Když se dozvěděli, že budou muset zůstat celý den venku, chtěli se přesunout na vhodnější místo. Při přesunu však Zabielski kvůli omezené viditelnosti omylem spustil vypínací drát u neodjištěné miny, která následně vybouchla a zabila ho.

Zůstaly po něm žena, pět dětí a vnouče

Po Zabielském, který pocházel z New Yorku a v posledních letech se přestěhoval na Floridu, zůstala manželka, pět nevlastních dětí a vnouče.

Mluvčí ministerstva zahraničí v prohlášení potvrdil Zabielského úmrtí na Ukrajině a uvedl, že úřad je v kontaktu s rodinou zesnulého muže, které poskytl „veškerou možnou konzulární pomoc“.

Mluvčí také zopakoval dřívější varování, že občané USA by neměli cestovat na Ukrajinu kvůli konfliktu a možnosti, že by se na ně ruská vláda mohla zaměřit. Dodal, že všichni američtí občané na Ukrajině by ze země měli okamžitě odjet.

Navzdory dřívějším varováním se několik Američanů dobrovolně přihlásilo k boji po boku ukrajinských sil. Na Ukrajině byl ke konci dubna zabit 22letý bývalý člen americké námořní pěchoty. Na Ukrajině se také momentálně pohřešuje několik amerických dobrovolníků.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí potvrdil zajetí dvou Američanů na Ukrajině. Podle agentury AP zadržují 39letého Alexandera Druekea a 27letého Andyho Huynha proruští separatisté v samozvané Doněcké lidové republice (DNR) na Donbase.

Peskov oba muže označil za žoldnéře, na které se nevztahují ženevské konvence. Účastnili se podle něj nezákonných aktivit na území Ukrajiny a musí být pohnáni k odpovědnosti za své zločiny.