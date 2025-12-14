Online výuka začala na Ukrajině jako jinde ve světě během pandemie covidu. Když už se zdálo, že se situace může vrátit do normálu a žáci by se mohli vrátit do lavic, ruská invaze výuku na dálku prodloužila o další čtyři roky. Spousta ukrajinských dětí, zejména ve školách, jež nemají protiletecký kryt či se nacházejí v oblastech u frontové linie, se už tak téměř šest let potýká s tím, že nemůže klasicky chodit do školy.
Alternativou k online výuce se stala právě prezenční výuka v podzemí. První podzemní škola na Ukrajině začala fungovat už v roce 2023 v Charkově, tedy rok po zahájení plnohodnotné ruské války proti Ukrajině. V prosinci dalšího roku pak začala výuka v podzemní škole také v Záporoží.
Aby na děti nelétaly ruské rakety. V Charkově mají novou podzemní školu
Stavbu školy tam pomáhal financovat Dětský fond Organizace spojených národů (UNICEF) a postavili ji za pouhých šest měsíců. Podzemní škola je vybavena protiradiačním krytem v hloubce sedmi metrů a ve dvě směny umožní výuku až 800 dětem.
UNICEF podotýká, že problémem jsou momenty, kdy výuka musí být přerušena, například kvůli leteckému poplachu či silnému ostřelování. Čtvrtým rokem války jsou však ukrajinské školy na podmínky výuky v mimořádné situaci lépe připravené, téměř 90 procent z nich má protiletecký kryt.
Nicméně dceřiná organizace OSN dodává, že ničivý dopad války na vzdělávací systém zůstává obrovský. I proto mohou podzemní školy hrát důležitou roli v návratu k nepřerušenému procesu výuky.
„Pro předškoláky jsou přestávky ve vzdělávání obzvláště bolestivé, protože právě v tomto věku vzniká základ pro další učení a rozvoj. Mnozí z nich nikdy nenavštěvovali mateřskou školu a v pohraničních oblastech vykazuje 83 procent malých dětí známky emočního vyčerpání a opožděného vývoje,“ uvádí zpráva UNICEF.
„Škola mi velmi chyběla, bolelo mě to u srdce“
Mnoho z dětí, které navštěvují záporožskou podzemní školu, tam přešlo z nadzemních škol, jež Rusové srovnali se zemí. Chodí tam například děti z gymnázia Suzirja, které se přesunulo z útoky sužovaného Orichiva. Město se nachází 10 kilometrů od frontové linie.
Z 597 dětí, jež navštěvovaly gymnázium, 397 odjelo do Záporoží. Podzemní školu navštěvuje více než 150 dětí. Mezi těmi, kteří opustili Orichiv ještě na začátku války, je i žák Ilja Orena.
Rusové zničili Ukrajině přes 2000 škol. V exilu se učí online půl milionu dětí
„Škola v Orichivu se mi moc líbila. Na stěnách byly obrázky, bylo tam velmi příjemné se učit. Škola mi velmi chyběla. Dalo by se říct, že mě to bolelo u srdce. Tato škola je velmi podobná. Je tu komunikace. Je to mnohem lepší než online výuka,“ řekl místnímu serveru Zprávy Donbasu Ilja.
Orichivské gymnázium dříve patřilo mezi sto nejlepších v zemi. Disponovalo moderními počítačovými učebnami a vybavenou učebnou fyziky. Ruské rakety však všechno zničily. Zaměstnanci školy dokázali zachránit jen některé vybavení. Nyní tak vyučovací proces probíhá ve dvou učebnách pod zemí, záhy ale škola dostane další čtyři.
Prvňáci nechápali, co je to škola
Podle slov ředitelky gymnázia dětem velmi chyběl živý kontakt. Žáci prvních tříd ani nechápali, co je to škola. Reakce dětí je podle pedagogů nejlepším ukazatelem toho, že prezenční výuka je nezbytná.
„Když si vzpomenu na naši školu, mám husí kůži. Děti to mají velmi rády a je skvělé, že existuje podzemní škola, kde mají možnost komunikovat se svými vrstevníky, svými přáteli. A vůbec, když vedete takovou hodinu, stačí se podívat do očí dětí. A to je úžasné,“ říká učitelka zeměpisu Olena Burdinová.
Každý čtvrtý Ukrajinec chce po škole emigrovat. Šťastné zítřky vidí jen polovina
Celkově v Záporožské oblasti funguje 15 podzemních škol. Jednou z nich je také škola v obci Balabyne, kterou otevřeli na začátku letošního roku. Děti tam dopravuje autobus z okolních obcí, jež jsou těsně u obranné linie.
„Škola je opravdu bezpečná. Neříkáme, že je podzemní. Je to naše škola. Je světlá, útulná. A my jsme byli tak rádi, že naše děti budou chodit do bezpečného vzdělávacího prostředí,“ říká ředitelka školy v Balabyne Žanna Vynnyčenková.
Pět stovek dětí se učí během první směny a dalších pět set pak po nich nastupuje během druhé části dne.
Hybridní válka a kyberbezpečnost
Usnadnění vyučovacího procesu v podmínkách války si klade za cíl také státní aplikace Dija a její sdružená aplikace Osvita, která zcela digitálně umožňuje absolvovat kurzy, jež zvyšují kvalifikaci.
Pro žáky škol jsou přístupné vzdělávací videa zejména o kyberbezpečnosti a základech digitálního chování, které v podmínkách hybridní války jsou důležitým pilířem obrany. Podle údajů ukrajinského ministerstva pro digitalizaci používá aplikaci více než dva miliony lidí.