Tři roky po zahájení invaze ukrajinská armáda čelí stále většímu nedostatku lidí v armádě. Někteří velitelé podle portálu The Kyiv Independent přiznávají, že stále častější jsou situace, kdy k nim na bojiště přicházejí „muži, kteří jako kdyby nikdy nepodstoupili výcvik“.

Za neustálé přítomnosti bezpilotních letounů jsou tak čerství vojáci vystaveni velmi vysokému riziku, že budou zraněni nebo zabiti již v prvních týdnech, uvádějí důstojníci, s nimiž The Kyiv Independent mluvil.

Britský plukovník Glen Grant, který byl poradcem ukrajinského ministerstva obrany v letech 2014 až 2018, říká, že za ztráty a nedostatečnou připravenost odvedenců nenese nikdo odpovědnost. To podle něj představuje zásadní problém. „Když děláte věci nahodile, lidé umírají,“ řekl Grant.

Plukovník Valentyn Chomenko odhadl, že nejméně polovina rekrutů přichází bez motivace k výcviku a zapojení se do válečného úsilí. Často proto, že byli násilně mobilizováni, a trvá jim, než pochopí, proč musí bojovat.

Věk odvedenců klesl na 45 let

„Lidé nejsou morálně ani fyzicky připraveni, zejména ti starší,“ řekl s odkazem na muže starší 45 let, což je věková skupina, do které podle oslovených důstojníků patří většina nováčků.

Rekruti se také musejí často přesouvat mezi výcvikovým střediskem a místem, kde přespávají, desítky kilometrů. To podle listu vojáky, kteří by energii vynaloženou na samotný přesun mohli věnovat výcviku, vyčerpává.

Taková bezpečnostní opatření jsou však podle úřadů nutná, neboť výcviková střediska jsou častým terčem útoků Rusů a kdyby budovy určené pro výcvik a odpočinek odvedenců byly dohromady, stávaly by se ještě častějším cílem.

Výcviková střediska jsou častým terčem úderů ruské vzdušné ofenzivy. První útok na jeden z nich se stal v roce 2022, tehdy Rusové zabili více než 60 odvedenců ve městě Javoriv nedaleko Lvova.

Vedoucí výzkumné nadace Vrať se živým Serhij Blahyj, který usiluje o lepší podmínky v ukrajinské armádě, upozornil na problém s počtem rekrutů na jednoho instruktora.

Podle něj existují střediska, v nichž jeden školitel dohlíží na stovku odvedenců. Zástupce náčelníka Ředitelství výcviku generálního štábu Jevhen Meževikin takové tvrzení odmítá.

Nastavení „civilista“ není snadné překlenout

Školitelé v řadě výcvikových středisek potvrdili, že nejtěžší částí výcviku je překonat „mentalitu civilisty“ a přepnout do armádního módu.

Někteří odvedenci totiž vidí válku jako „jednosměrnou jízdenku“, je proto pochopitelné, že zápasí se „spartánskými podmínkami“ ve výcvikových střediscích, sdělil listu důstojník z jednoho dobře známého praporu na Ukrajině.

Další překážkou podle školitelů je, že nabyté dovednosti zastarávají ještě dřív, než odvedenci dorazí na bojiště. Reflektovat současnou situaci není snadné kvůli byrokracii ve vedení armády, tvrdí lidé obeznámení s touto záležitostí.

Přihlížení jako metoda výuky

Řešením by mohlo být prodloužení délky výcvikového programu na dva měsíce. Vrchní velitel Oleksandr Syrskyj v prosinci uvedl, že se plánuje, ale zatím se tak nestalo.

Odvedenci v přeplněných střediscích se často ani nedostanou k nutným věcem, které by si měli vyzkoušet. „Rekruti často tráví čas čekáním na vystřídání v dlouhých frontách, střelbou na sucho nebo pouhým pozorováním. Také někdy nemají možnost klást otázky nebo si nechat opravit techniku, což by mohlo být na bojišti na škodu,“ uvádí The Kyiv Independent.