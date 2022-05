Zelenskyj: Nelze dovolit mužům odjet ze země, denně umírá v bojích až 100 lidí

Zelenskyj během tiskové konference se svým polským protějškem Andrzejem Dudou dostal od jedné novinářky otázku ohledně petice, požadující povolit mužům vycestovat ze země. Pod peticí se shromáždilo 25 000 podpisů.

„Nevím, komu by měla být ta petice určena. Možná mně. Možná by ale měla být adresována rodičům, kteří přišli o své syny, bránící za cenu svého života tu či onu oblast, to či ono město? A víte, že to většinou nebyla jejich města, ve kterých se narodili,“ řekl.

„Dneska nejméně 50 až 100 lidí denně může umírat na nejtěžším směru (ruské ofenzívy), na východě. Brání náš stát, naši nezávislost,“ prohlásil prezident.

„Když se na mne obracejí s peticí, aby naši muži směli během válečného stavu odjet z našeho státu, soudím, že ta petice vůbec není určena mně,“ dodal s tím, že tolik o petici z lidského hlediska. A z právního hlediska zákon stanoví lhůtu, dokdy se má na jakoukoli petici odpovědět.

Rusko jako teroristický stát, zákaz symbolů

Ukrajinský parlament v neděli schválil zákon, který zakazuje symboly používané ruskými silami při agresi na Ukrajině a který označuje Rusko za teroristický stát.

Přijatý zákon zakazuje „propagandu ruského nacistického totalitního režimu“ a používání symbolů ruské vojenské invaze „Z“ a „V“. Právní akt zároveň hodnotí Ruskou federaci jako teroristický stát.

Prodloužení nouzového stavu

Nejvyšší rada také prodloužila o 90 dnů válečný stav a všeobecnou mobilizaci, které vstoupily v platnost 24. února po zahájení ruské invaze.

V podmínkách válečného stavu má armáda poskytnuta rozšířená práva. Řadu pravomocí mají také úřady. Kapacity podniků a institucí včetně jejich pracovní síly mohou být využity k obranným účelům a může být zavedena pracovní povinnost. Úřady mohou také rozhodnout o zákazu vycházení, demonstrací nebo jiných hromadných událostí a omezit svobodu pohybu.

Podle agentury DPA řada odborníků považuje prodloužení válečného stavu za ukazatel toho, na jak dlouhé trvání bojů se Kyjev aktuálně připravuje.

Návrh ponechat obě opatření v platnosti předložil poslancům uplynulý týden Zelenskyj. Prezident vyhlásil válečný stav 24. února pár hodin po ruském útoku a poté jej nechal dvakrát prodloužit vždy o 30 dní. Naproti tomu všeobecná mobilizace platila okamžitě na 90 dní.