Za rok 2025 bylo v ruských zdrojích zveřejněno o 40 procent více nekrologů vojáků než v předchozím roce. Celkově BBC, která ruské válečné ztráty analyzuje společně s nezávislým médiem Mediazona a skupinou dobrovolníků na základě rešerší v ruských veřejných zdrojích či na hřbitovech, předběžně potvrdila jména již téměř 160 tisíc lidí, kteří zahynuli při bojích na Ukrajině na straně Ruska.
Skutečný počet padlých je ale pravděpodobně mnohem vyšší a vojenští experti se domnívají, že analýza zachycuje přibližně 45 až 65 procent celkové bilance. Znamenalo by to, že počet mrtvých se na ruské straně pohybuje mezi 243 tisíci a 352 tisíci.
Kalkulace navíc nezahrnuje ty, kteří padli při službě v milicích dvou separatistických republik na východě Ukrajiny – jejich ztráty se odhadují na 21 tisíc až 23 tisíc.
Rok 2025 začal lednovým relativně nízkým počtem zveřejněných nekrologů ve srovnání s předchozími měsíci. V únoru se jejich počet zvýšil, když spolu Trump a ruský prezident Vladimir Putin poprvé přímo jednali o ukončení rusko-ukrajinské války.
Bod zlomu na Aljašce
Další vrchol nastal v srpnu, kdy se oba prezidenti setkali na Aljašce, což byl diplomatický úspěch pro Putina, široce vnímaný jako konec jeho mezinárodní izolace.
V říjnu, kdy byl plánovaný druhý rusko-americký summit nakonec zrušen, a poté v listopadu, kdy USA představily 28bodový mírový návrh, bylo publikováno v průměru 322 nekrologů denně, tedy dvojnásobek průměru z roku 2024.
BBC upozorňuje, že nárůst ruských ztrát nelze připsat jedinému faktoru. Kreml nicméně považuje územní zisky za prostředek, jak ovlivnit jednání s USA ve svůj prospěch. Putinův poradce Jurij Ušakov v této souvislosti zdůraznil, že „nedávné úspěchy“ ruských sil měly na jednání s USA pozitivní dopad.
Vstup do armády výměnou za osvobození
Jedním z těch, kteří vsadili na rychlou mírovou dohodu, byl Murat Mukašev – a stálo ho to život, píše BBC. Mukašev byl aktivista, který nikdy nepodporoval Putinovu politiku. Účastnil se demonstrací proti policejní brutalitě a mučení, zapojil se do protestů za práva komunity LGBT+ a za propuštění opozičního předáka Alexeje Navalného, který zemřel ve vězení v roce 2024.
Zatčen byl v roce 2024 na základě obvinění z drogového deliktu, během soudního procesu však dostal nabídku na vstup do armády. Tento postup se pokládá za typický nátlakový prostředek, jak lidi přimět k podpisu.
Zákon z roku 2024 umožňuje obviněným vyhnout se trestu, pokud vstoupí do armády. Jde o lákavou možnost v zemi, kde je míra zproštění viny nižší než jedno procento.
Mukašev nabídku nejprve odmítl a soud ho odsoudil k deseti letům v přísně střežené trestanecké kolonii. V listopadu 2024 tak změnil názor. Jeho přátelé uvedli, že ho povzbudily Trumpovy sliby rychle ukončit válku, a proto se rozhodl se podepsat kontrakt co nejdříve, aby se dostal na svobodu před uzavřením mírové dohody.
„Viděl v tom šanci dostat se na svobodu místo deseti let v přísném režimu,“ uvádí prohlášení jeho podpůrné skupiny. Není jasné, jak se mladý muž původně odmítající zabíjení vyrovnal s tím, že se měl účastnit války, proti níž se dříve stavěl.
Dne 11. června 2025 Mukašev zahynul coby součást útočné jednotky v Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny.
Většinu nových rekrutů tvoří „dobrovolníci“
Stejně jako on neměla většina Rusů, kteří v roce 2025 padli na frontě, s armádou před zahájením rozsáhlé invaze nic společného. Od krvavé bitvy o město Avdijivka v říjnu 2023 však trvale roste počet obětí mezi takzvanými dobrovolníky – tedy těmi, kteří podepsali smlouvu po začátku invaze.
Nyní zřejmě tvoří většinu nových rekrutů, na rozdíl od profesionálních vojáků, kteří vstoupili do armády před válkou, nebo těch, kteří byli mobilizováni později. Ještě před rokem tvořili dobrovolníci 15 procent ruských padlých, v roce 2025 už to byl každý třetí.
Místní úřady, na které stát tlačí s cílem udržet stálý přísun nových rekrutů, nabízejí vysoké finanční odměny, oslovují zadlužené osoby a vedou náborové kampaně na univerzitách a vysokých školách. To umožnilo Kremlu kompenzovat těžké ztráty na frontě, aniž by musel sáhnout k politicky riskantní plošné mobilizaci. Nový rekrut si může vydělat až deset milionů rublů (2,6 milionu korun) za rok.
Generální tajemník NATO Mark Rutte dříve uvedl, že Rusko mělo v listopadu 25 tisíc padlých. Podle NATO celkový počet ruských ztrát, tedy mrtvých, zraněných a nezvěstných, dosáhl 1,1 milionu. Celkový počet padlých na ruské straně odhaduje jeden z aliančních činitelů na 250 tisíc.
Těžké ztráty utrpěla také Ukrajina. Prezident Volodymyr Zelenskyj letos v únoru uvedl, že počet padlých na bojišti činí 46 tisíc a dalších 380 tisíc bylo zraněno. Desítky tisíc dalších vojáků jsou podle něj nezvěstní nebo v zajetí. BBC odhaduje, že skutečný počet zabitých na ukrajinské straně činí až 140 tisíc.