Jednání na Floridě začala. Chceme skutečný mír, zní od ukrajinské delegace

Podle tajemníka ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany Rustema Umerova probíhají na Floridě rozhovory mezi představiteli USA a Ukrajiny o mírové dohodě, která by ukončila válku Kyjeva s Moskvou.
Ukrajinci míří do USA na jednání o míru. Delegaci nečekaně vede jiný muž
„Máme jasné směrnice a priority: chránit ukrajinské zájmy, zajistit věcný dialog a postupovat na základě pokroku dosaženého v Ženevě,“ napsal hlavní ukrajinský vyjednavač na síti X.
„Pracujeme na zajištění skutečného míru pro Ukrajinu a spolehlivých, dlouhodobých bezpečnostních záruk,“ dodal.