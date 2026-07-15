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Ukrajina zasáhla dalších dvacet plavidel ruské stínové flotily, teď čistí Černé moře

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  8:42
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Commander of Unmanned Aerial SysReuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
61 fotografií
Velitel ukrajinských dronových vojsk Robert Brovdi přezdívaný Maďar ve středu uvedl, že ukrajinské bezpilotní prostředky při noční operaci zasáhly v Černém moři 20 ruských plavidel, z toho 17 ropných tankerů. Podle něj jde o další fázi kampaně proti ruské námořní dopravě po útocích v Azovském moři, kde měly drony v uplynulých dnech zasáhnout 116 plavidel a přimět Rusko k omezení lodního provozu.

„Na 116 plavidel ruské stínové flotily v Azovském moři – první kolo námořní bitvy je dokončeno. Nyní je na řadě Černé moře,“ napsal Brovdi na Telegramu.

V noci na středu bylo podle něj v Černém moři zasaženo 17 ropných tankerů, dva tankery na přepravu plynu a jeden remorkér. Oficiální zprávu i videozáznamy útoků na plavidla zveřejní Kyjev později, doplnil velitel.

Dronovou kampaň namířenou proti plavidlům v Azovském moři, přes které prochází čtvrtina ruského exportu pšenice, zahájila Ukrajina 6. července. Podle zdrojů agentury Reuters muselo Rusko v jejím důsledku omezit lodní dopravu na této vodní cestě.

Ukrajinské úřady hlásí mrtvé a zraněné

Ruské útoky na Ukrajinu si během posledních hodin vyžádaly nejméně pět obětí. Tři lidé zemřeli při nočním útoku na Oděsu, další muž zahynul po zásahu rodinného domu dronem v Černihivské oblasti a v Chersonu zemřela sedmdesátiletá žena, která minulý týden utrpěla zranění při ruském dronovém útoku.

Rusko pokračuje ve vzdušných úderech na ukrajinská města, zatímco Ukrajina se už pátým rokem brání ruské invazi. Podle OSN si červnové útoky vyžádaly nejvyšší počet civilních obětí od dubna 2022. Zemřelo 293 lidí a dalších 1 990 bylo zraněno.

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