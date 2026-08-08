Ukrajinci udeřili na rafinerie, Rusové v Kyjevě zabili čtyři lidi včetně dítěte

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Ukrajinské drony zasáhly rafinérii v Ilsku v Krasnodarském kraji a Syzrani v Samarské oblasti, které slouží k zásobování ruských jednotek, infromoval v sobotu dopoledne ukrajinský generální štáb.
Po zásazích vypukly v obou závodech požáry. Rafinérie v Ilsku je s to zpracovat až 6,6 milionu tun ropy ročně, ta v Syzrani až 8,5 milionu tun. Na rafinerii v Syzrani ukrajinské drony zaútočily také minulý měsíc.
Ruská protivzdušná obrana během noci sestřelila 397 ukrajinských dronů nad 14 ruskými regiony, anektovaným Krymem a Azovským mořem, tvrdí ruské ministerstvo obrany. O případných škodách se nezmínilo.
Moskevský starosta Sergej Sobjanin informoval o sestřelení devíti dronů, které letěly na ruské hlavní město.
Ukrajina vystupňovala útoky na ruskou energetickou infrastrukturu, včetně velkých rafinerií, což minulý měsíc vedlo ke snížení produkce benzinu na úroveň odpovídající zhruba 65 procentům průměrné sezonní spotřeby v zemi. Palivovou krizi pocítili obyvatelé desítek ruských regionů.
Ukrajina se brání ruské invazi pátým rokem, součástí války jsou vzdušné útoky z obou stran. Nálety v hloubi Ruska, zaměřené především na rafinérie, ropné terminály v přístavech, sklady paliv a další zařízení, vysvětluje Kyjev snahou snížit Rusku příjmy z vývozu ropy a ropných výrobků, které slouží k financování války proti Ukrajině.
Kyjev zasypaly balistické rakety
V Kyjevě se v noci na sobotu ozvalo šest až sedm výbuchů. Sirény se údajně rozezněly jen minutu před tím, než město zasáhly ruské balistické rakety. Podle starosty Vitalije Klička na jednom místě hořely budovy, které nejsou určené k bydlení. Jinde se vzňaly nádrže s palivem.
Ruský útok si na východním předměstí metropole vyžádal čtyři mrtvé včetně dítěte a nejméně čtyři zraněné.
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Po ruském útoku jsou následky na třech místech v brovarském okrese, uvedl šéf vojenské správy Kyjevské oblasti Tymur Tkačenko. Trosky sestřeleného dronu poškodily rodinný dům, hospodářská stavení a auta.
„Ruské síly zasáhly v Kyjevě zbrojovku podílející se na výrobě střel s plochou dráhou letu Flamengo a sklad paliv zásobující ukrajinské jednotky,“ tvrdí ruské ministerstvo obrany. Ukrajinská společnost Fire Point, která vyvinula a vyrábí Flamengo, se zatím nevyjádřila.
Ukrajině, která se pátým rokem brání ruské invazi, se akutně nedostává střel do systémů protivzdušné obrany.
Ukrajinské letectvo uvedlo, že ruské síly v noci zaútočily na Ukrajinu šesti raketami a 151 drony. Moskva nasadila balistické střely Iskander-M nebo protiletadlové střely S-400. Ukrajinská protivzdušná obrana do 9:00 zničila 135 dronů. Ani jednu z raket se ale zachytit nepodařilo. Ukrajinské úřady zaznamenaly zásahy všemi raketami a 13 drony.
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Ruské drony podle Moskvy také zasáhly u Oděsy dvě nákladní lodě, převážející zbraně do ukrajinských přístavů.
Při ruských útocích v noci na středu zahynulo v brovarském okrese devět lidí. Rusko tu noc podle ukrajinského vedení cílilo hlavně na sklady a logistická centra velkých maloobchodních řetězců.
Ruský dron zaútočil také na vlak Sumy - Kyjev, zasáhl lokomotivu a poškodil jeden vagon, oznámily ukrajinské dráhy. Pozorovatelé si dronu včas všimli, železničáři evakuovali cestující do bezpečí, a tak se podařilo vyhnout obětem.