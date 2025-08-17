Se Zelenským míří do Bílého domu špičky EU. Včetně Trumpova oblíbence

  13:05aktualizováno  13:23
Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová se v pondělí zúčastní jednání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Do jednání se zapojí také finský prezident Alexandr Stubb, německý kancléř Friedrich Merz a možná i generální tajemník NATO Mark Rutte. Za Českou republiku se schůzky nikdo nezúčastní, uvedl mluvčí předsedy vlády.
Americký prezident Donald Trump a předsedkyně EK Ursula von der Leyenová...

Americký prezident Donald Trump a předsedkyně EK Ursula von der Leyenová oznámili uzavření celní dohody. (27. července 2025) | foto: Evelyn HocksteinReuters

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s nadcházejícím americkým prezidentem...
Finský prezident Alexander Stubb na summitu o míru a bezpečnosti Ukrajiny (27....
Donald Trump přivítal německého kancléře Friedricha Merze poprvé v Bílém domě....
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s tehdejším americkým...
Ukrajina naléhá na to, aby součástí možných budoucích dohod s Ruskem byla také Evropa. O pozvání evropských lídrů na jednání do Washingtonu již v sobotu s odvoláním na dva anonymní evropské zdroje informoval americký list The New York Times (NYT).

„Na žádost prezidenta Zelenského se zítra (v pondělí, pozn. red.) zúčastním setkání s prezidentem Trumpem a dalšími evropskými lídry v Bílém domě,“ napsala von der Leyenová. „Dnes odpoledne přivítám Zelenského v Bruselu. Společně se zúčastníme videokonference koalice ochotných,“ dodala.

Zelenskyj poletí do USA. Putin nechce příměří, ale dohodu, řekl mu Trump

Následně svou účast na pondělním jednání v Bílém domě podle agentur potvrdili také německý kancléř Friedrich Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron a italská premiérka Giorgia Meloniová.

Za Českou republiku se jednání ve Washingtonu nikdo nezúčastní, řekl v neděli vedoucí oddělení komunikace předsedy vlády Jakub Tomek. „S účastníky schůzky koordinujeme naše pozice v rámci koalice ochotných,“ dodal.

Ten, který dokáže Trumpa přesvědčit

Starý kontinent vysílá do pondělního jednání také Trumpova oblíbence – finského prezidenta Alexandra Stubba. Uvádí to web Politico s odkazem na dva diplomatické zdroje.

Milovník golfu a finský nejvyšší ústavní činitel už dříve prokázal, že umí Trumpovi naslouchat a dokázal šéfa Bílého domu přesvědčit o tom, že Putinovi nelze věřit.

Golf, válka a ledoborce. Finský prezident uhranul Trumpa, je spojkou pro Kyjev

Cílem podle webu Politico je, aby Stubb pomohl zabránit jakýmkoli sporům mezi Trumpem a Zelenským a přesvědčit amerického prezidenta, aby do dalších jednání zahrnul i Evropu. Poslední schůzka Trumpa se Zelenským v Bílém domě totiž dopadla fiaskem.

Na schůzku zamíří možná i Rutte

Generální tajemník NATO Mark Rutte, který si s Trumpem buduje dobré vztahy už dlouhodobě, by rovněž mohl zamířit v pondělí do Washingtonu. S odkazem na jednu osobu obeznámenou s touto záležitostí to uvádí web Politico.

Páteční schůzka vyvolala obavy také u dalších evropských představitelů. „Trump zřejmě přijal velkou část Putinových argumentů,“ uvedla Camille Grandová, bývalá vysoká představitelka NATO, která je v kontaktu s evropskými představiteli zapojenými do této záležitosti.

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Na Aljašce se v noci na sobotu středoevropského času odehrál summit mezi Ruskem a USA, na kterém se měla projednat právě otázka války na Ukrajině. Vladimir Putin a Donald Trump po summitu označili rozhovor za konstruktivní, schůzka trvající přibližně dvě a půl hodiny ale patrně žádné konkrétní výsledky nepřinesla.

Trump také uvedl, že chce prosazovat širší mírovou dohodu místo pouhého klidu zbraní a zvažuje dát Kyjevu bezpečnostní záruky, které by byly obdobou článku 5 Severoatlantické aliance. Nikoliv však v rámci NATO. Podle Putina by takovým garantem mohla být Čína.

V Evropě se však také přihlásili o účast. Podle šéfa německé diplomacie Johanna Wadephula Evropané jsou připraveni poskytnout záruky Ukrajině společně se Spojenými státy v rámci možné mírové dohody. Vyslovil se také proti jednání o Ukrajině bez Ukrajiny.

