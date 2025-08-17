Se Zelenským míří do Bílého domu špičky EU. Včetně Trumpova oblíbence

Ukrajina naléhá na to, aby součástí možných budoucích dohod s Ruskem byla také Evropa. O pozvání evropských lídrů na jednání do Washingtonu již v sobotu s odvoláním na dva anonymní evropské zdroje informoval americký list The New York Times (NYT).
„Na žádost prezidenta Zelenského se zítra (v pondělí, pozn. red.) zúčastním setkání s prezidentem Trumpem a dalšími evropskými lídry v Bílém domě,“ napsala von der Leyenová. „Dnes odpoledne přivítám Zelenského v Bruselu. Společně se zúčastníme videokonference koalice ochotných,“ dodala.
Zelenskyj poletí do USA. Putin nechce příměří, ale dohodu, řekl mu Trump
Následně svou účast na pondělním jednání v Bílém domě podle agentur potvrdili také německý kancléř Friedrich Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron a italská premiérka Giorgia Meloniová.
Za Českou republiku se jednání ve Washingtonu nikdo nezúčastní, řekl v neděli vedoucí oddělení komunikace předsedy vlády Jakub Tomek. „S účastníky schůzky koordinujeme naše pozice v rámci koalice ochotných,“ dodal.
Ten, který dokáže Trumpa přesvědčit
Starý kontinent vysílá do pondělního jednání také Trumpova oblíbence – finského prezidenta Alexandra Stubba. Uvádí to web Politico s odkazem na dva diplomatické zdroje.
Milovník golfu a finský nejvyšší ústavní činitel už dříve prokázal, že umí Trumpovi naslouchat a dokázal šéfa Bílého domu přesvědčit o tom, že Putinovi nelze věřit.
Golf, válka a ledoborce. Finský prezident uhranul Trumpa, je spojkou pro Kyjev
Cílem podle webu Politico je, aby Stubb pomohl zabránit jakýmkoli sporům mezi Trumpem a Zelenským a přesvědčit amerického prezidenta, aby do dalších jednání zahrnul i Evropu. Poslední schůzka Trumpa se Zelenským v Bílém domě totiž dopadla fiaskem.
Na schůzku zamíří možná i Rutte
Generální tajemník NATO Mark Rutte, který si s Trumpem buduje dobré vztahy už dlouhodobě, by rovněž mohl zamířit v pondělí do Washingtonu. S odkazem na jednu osobu obeznámenou s touto záležitostí to uvádí web Politico.
Páteční schůzka vyvolala obavy také u dalších evropských představitelů. „Trump zřejmě přijal velkou část Putinových argumentů,“ uvedla Camille Grandová, bývalá vysoká představitelka NATO, která je v kontaktu s evropskými představiteli zapojenými do této záležitosti.
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Na Aljašce se v noci na sobotu středoevropského času odehrál summit mezi Ruskem a USA, na kterém se měla projednat právě otázka války na Ukrajině. Vladimir Putin a Donald Trump po summitu označili rozhovor za konstruktivní, schůzka trvající přibližně dvě a půl hodiny ale patrně žádné konkrétní výsledky nepřinesla.
Trump také uvedl, že chce prosazovat širší mírovou dohodu místo pouhého klidu zbraní a zvažuje dát Kyjevu bezpečnostní záruky, které by byly obdobou článku 5 Severoatlantické aliance. Nikoliv však v rámci NATO. Podle Putina by takovým garantem mohla být Čína.
V Evropě se však také přihlásili o účast. Podle šéfa německé diplomacie Johanna Wadephula Evropané jsou připraveni poskytnout záruky Ukrajině společně se Spojenými státy v rámci možné mírové dohody. Vyslovil se také proti jednání o Ukrajině bez Ukrajiny.