ANALÝZA: Zvraty v jednání o míru, na tahu je Putin. Co když řekne Trumpovi ne?

A co když teď Putin řekne ne? Všechno je jinak: v pátek to budou dva týdny, co Donald Trump vyhodil Volodymyra Zelenského z Bílého domu, napsal mu diagnózu „nechce mír“, Moskva se smála a otvírala šampaňské a v Evropě propichovali figurky Trumpa. Teď ale letí medicinbal na Kreml a Putin se už asi tolik nesměje, protože je řada na něm, aby se odkopal.