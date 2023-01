Po tvrdých sporech a vypjatém vyjednávání zamíří v následujících měsících na Ukrajinu i západní tanky – americké abramsy, německé leopardy a britské challengery. Před spojenci teď proto leží další neméně složitá otázka – co bude se stíhačkami? A co ještě je možné dodat Kyjevu, aby to okupanty dokázalo vytlačit z ukrajinského území?

Víceúčelové F-16 jsou hlavním adeptem zejména proto, že podle odborníků jde o relativně jednoduché letadlo, které se snadno ovládá.