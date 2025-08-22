Šéfka tajných služeb USA omezila sdílení informací o ukončení války na Ukrajině

Směrnice klasifikuje všechny analýzy a informace související s jednáním o míru mezi Ruskem a Ukrajinou jako „bez šíření do zahraničí“.
Označení znamená, že tyto informace nesmějí být sdíleny s žádnou jinou zemí ani cizími státními příslušníky, uvedly zdroje CBS News. Sdíleny mohou být pouze informace, které už byly zveřejněny.
Nařízení se podle CBS News zřejmě nevztahuje na sdílení diplomatických informací získaných mimo americké zpravodajské služby nebo informací o vojenských operacích, které nesouvisejí s rozhovory o ukončení války. To jsou například údaje, které USA sdílejí s ukrajinskou armádou, aby jí pomohly s obranou.
Význam partnerství zpravodajských služeb s označením Five Eyes spočívá v tom, že si členské země mohou vzájemně doplňovat zpravodajské informace. Dozvědět se více o plánech a schopnostech svých protivníků a na základě toho přijímat politická rozhodnutí, upozornil Steven Cash, bývalý příslušník americké CIA a ministerstva vnitřní bezpečnosti.
Cílem je podle něj koordinovat postoje členských zemí k dosažení co nejlepší dohody nebo vést co nejlepší válku. Předpokladem takového fungování je, že „my a ostatní čtyři členové sedíme na stejné straně stolu, zatímco na druhé straně sedí protivník,“ řekl Cash.
Spojené státy s Británií po druhé světové válce podepsaly dohodu o sdílení zpravodajských informací, která měla sloužit jako obranný štít proti Sovětskému svazu. K alianci se později přidaly Kanada, Austrálie a Nový Zéland.