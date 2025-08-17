Jeho excelence POO-tihn. V aljašském hotelu se našly dokumenty o summitu

  14:47
Další bezpečnostní pochybení v americké zahraniční politice. Tentokrát byl v ohrožení summit na Aljašce, kde Donald Trump a Vladimir Putin jednali mimo jiné o situaci na Ukrajině. Pracovník ministerstva zahraničí totiž nechal na veřejném místě vládní dokument s podrobnostmi o schůzce, včetně přesného místa a času jednání.
Fotografie dvou dokumentů o setkání Trumpa a Putina na Aljašce, které byly...

Fotografie dvou dokumentů o setkání Trumpa a Putina na Aljašce, které byly nalezeny ve veřejné hotelové tiskárně v Anchorage. (17. srpna 2025) | foto: NPR

Americký prezident Donald Trump se vítá s ruským prezidentem Vladimirem Putinem...
Americký prezident Donald Trump se vítá s ruským prezidentem Vladimirem Putinem...
Vladimir Putin a Donald Trump na summitu na Aljašce (15. srpna 2025)
Americký prezident Donald Trump vítá ruského diktátora Vladimira Putina na...
Vládní dokumenty se ztratily v aljašském hotelu, kde přebýval někdo z Trumpovy delegace, která summit ruského a amerického prezidenta chystala. Pracovník ministerstva zahraničí je zanechal ve veřejné tiskárně, informoval americký veřejnoprávní rozhlas NPR.

Listiny prozradily některé potenciálně citlivé podrobnosti o schůzce. Mezi tehdy nezveřejněnými informacemi byl například přesný čas a místo setkání Trumpa a Putina.

Se Zelenským míří do Bílého domu špičky EU. Včetně Trumpova oblíbence

Americká diplomacie tak už poněkolikáté hazarduje s důvěrou zahraničních partnerů. Poslední velká kauza z března odhalila, že vrcholní američtí představitelé omylem zapojili do skupinového chatu o válečných plánech v Jemenu novináře z magazínu The Atlantic. To pak stálo místo poradce Bílého domu pro bezpečnost Mikea Waltze.

V sobotu mluvčí Bílého domu Anna Kellyová označila tyto dokumenty za „mnohostránkové obědové menu“ a naznačila, že ponechání těchto informací ve veřejné tiskárně nepředstavuje ohrožení bezpečnosti. Ministerstvo zahraničí USA na žádosti o komentář nereagovalo.

Na stranách 2 až 5 dokumentů byla uvedena jména a telefonní čísla tří amerických zaměstnanců a jména 13 amerických a ruských státních představitelů. Seznam obsahoval fonetický přepis jmen všech Rusů, kteří se měli summitu zúčastnit, včetně „pana prezidenta POO-tihna“.

Strany 6 a 7 popisovaly, jak bude podáván oběd na summitu a pro koho. Menu obsažené v dokumentech naznačovalo, že oběd se bude konat „na počest Jeho Excelence Vladimira Putina“.

Fotografie dvou dokumentů o setkání Trumpa a Putina na Aljašce, které byly nalezeny ve veřejné hotelové tiskárně v Anchorage. (17. srpna 2025)

Z uspořádání míst k sezení vyplývá, že Putin a Trump měli během oběda sedět naproti sobě. Trump měl být obklopen šesti úředníky: ministrem zahraničí Markem Rubiem, ministrem obrany Petem Hegsethem a šéfkou personálu Bílého domu Susie Wilesovou po své pravici a ministrem financí Scottem Bessentem, ministrem obchodu Howardem Lutnickem a zvláštním vyslancem pro mírové mise Stevem Witkoffem po své levici. Putin měl seděl hned vedle svého ministra zahraničních věcí Sergeje Lavrova a poradce prezidenta pro zahraniční politiku Jurije Ušakova.

Na Aljašce se v noci na sobotu středoevropského času odehrál summit mezi Ruskem a USA, na kterém se měla projednat právě otázka války na Ukrajině. Vladimir Putin a Donald Trump po summitu označili rozhovor za konstruktivní, schůzka trvající přibližně dvě a půl hodiny ale patrně žádné konkrétní výsledky nepřinesla.

Doněcký pevnostní pás. Proč po něm Putin baží a proč se ho Ukrajina nesmí vzdát

Trump také uvedl, že chce prosazovat širší mírovou dohodu místo pouhého klidu zbraní a zvažuje dát Kyjevu bezpečnostní záruky, které by byly obdobou článku 5 Severoatlantické aliance. Nikoliv však v rámci NATO. Podle Putina by takovým garantem mohla být Čína.

V Evropě se však také přihlásili o účast. Podle šéfa německé diplomacie Johanna Wadephula Evropané jsou připraveni poskytnout záruky Ukrajině společně se Spojenými státy v rámci možné mírové dohody. Vyslovil se také proti jednání o Ukrajině bez Ukrajiny.

Válka na Ukrajině

