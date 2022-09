KOMENTÁŘ: Lekce z války na Ukrajině. Co si z ní vezmou váleční stratégové

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Pro vojenské stratégy je to lahůdka: rusko-ukrajinská válka se ze všech konfliktů posledního půlstoletí nejvíce blíží tomu, jak by asi vypadala konfrontace Ruska se silami NATO. A je zřejmé, že by stratégové měli rychle přepisovat koncepce, píše pro MF DNES ekonom, arabista a bývalý kancléř prezidenta Jiří Weigl.